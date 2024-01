Alessandro Lequio arremete contra Ana Obregón: «Está ensuciando la memoria de mi hijo»

Aunque llevan muchos meses intentando guardar las apariencias, parece cada vez más evidente la profunda grieta abierta entre Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de que hace un tiempo recordara que él tiene su propia familia, la polémica en torno a las donaciones de Ana Obregón a la Fundación Aless Lequio ha terminado por hacer estallar al conde italiano. «Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana», ha precisado el colaborador de televisión, que ha añadido: «Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón».

«Esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón», ha precisado en 'Vamos a ver'. «Ella adquirió el compromiso, que no obligación, de donar sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están», ha defendido tajante.