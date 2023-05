Alejandro Sanz reaparece tras la alarma generada por su salud mental

Joaquina Dueñas Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Alejandro Sanz dejó más que preocupados a sus seguidores después de publicar un mensaje en Twitter en el que decía: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado». Una alarmante confesión en la que aseguraba que «estoy trabajando para que se me pase…llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente». Sin embargo, el cantante ha reaparecido para agradecer los numerosos mensajes de apoyo y para contar que ya se encuentra mejor.

«Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas». El músico ha revelado que ha tenido «un brote muy fuerte este fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho». El artista ha dicho que no quiere suspender la gira y espera que «con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows», podrá sacarlo adelante. «Creo que encerrarme no es buena idea», reflexiona, para terminar diciendo: «Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino». No es la primera vez que Alejandro da detalles sobre su salud mental. Ya en 2007 contó que se estaba planteando suspender su gira de conciertos. «Tengo una depresión secundaria por estrés», detalló entonces. «Es una enfermedad complicada porque no te das cuenta de que la tienes hasta que no se notan los síntomas de manera muy clara». El cantante espera que hablar de su experiencia pueda ayudar a otras personas a buscar ayuda para sus problemas de salud mental.

