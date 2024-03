Alba Díaz, enamorada de un músico madrileño

Hace poco conocíamos que Vicky Martín Berrocal está viviendo una bonita historia de amor junto a Enrique Solís. Ahora es su hija, Alba Díaz, a la que hemos visto paseando muy acaramelada junto a un joven por las calles de Madrid. Se trata del músico y productor Marcos Terrones, un madrileño de 29 años que responde al nombre artístico de Oddliquor y que ha trabajado con primeras espadas de la escena musical, como Nathy Peluso o Natalia Lacuzna.

En las fotografías publicadas por 'Diez Minutos' en exclusiva, se ve a los jóvenes de compras por la capital, disfrutando de una jornada entre risas y mucha complicidad para después tomarse un respiro en una terraza donde se dedican gestos muy cariñosos.

La pareja lleva varios meses de relación. Recientemente hicieron una escapada a Galicia y hace solo unas semanas el músico acudió al cumpleaños de la madre de su novia, al que tampoco faltó la actual pareja de la diseñadora.

Llama la atención que Marco no responde a los cánones estéticos de las parejas que Alba había tenido hasta ahora. Más moderno y desenfadado, él mismo ha hablado sobre su personalidad en una entrevista a 'Nostromagazine' en la que se declara perfeccionista e incluso obsesivo con el trabajo. «Me ha costado encajar porque me decían que era un incomprendido. Hablaba diferente, pensaba diferente, pero tampoco me sentía especial. Yo quería formar parte todo el tiempo de algún sitio y me ha costado encontrar mi lugar», contaba. Un lugar que, a tenor de las fotografías de la revista, parece haber encontrado al lado de Alba.