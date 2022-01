Alba Carrillo anuncia que vuelve a estar soltera

Alba Carrillo ha dado la sorpresa. Cuando parecía que la colaboradora televisiva pasaba por unos de sus mejores momentos personales y profesionales, ha acudido a una boda donde subía una fotografía en redes sociales en la que escribía: «¡Soltera otra vez!». Nada hacía presagiar que su relación con el periodista Santi Burgoa, su pareja desde marzo de 2019, pudiera hacer aguas. De hecho, a finales de agosto, la pareja hacía un viaje a Roma donde la modelo se mostraba encantada con su «compañero de viaje y de vida». Ahora, ambos han dejado de seguirse mutuamente en Instagram, lo que parece ratificar la ruptura.

Poco después de conocerse la noticia saltaban los rumores de infidelidad. Según programas de la misma cadena en la que trabaja Alba, la ruptura podría estar relacionada con un posible desliz de ella junto a otro de los rostros conocidos de Mediaset. Algo que la colaboradora no ha dudado en desmentir a través de Miguel Ángel Nicolás en el programa 'Ya es mediodía'. «No hay terceras personas, no hay infidelidad de ningún tipo. Es muy machista que se le cargue de nuevo el sambenito», decía el presentador. Los rumores y los ataques digitales han llevado a Alba a anunciar acciones legales: «Todas las faltas de respeto basadas en mentiras, serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme. Esto es una red social, no la santa inquisición. Y no admitiré que se digan mentiras con la impunidad del 'anonimato'».

Santi Burgoa ha sido preguntado sobre su ruptura por los reporteros de las agencias y aunque él no ha querido hacer ningún comentario al respecto, sí se ha mostrado amable y ha asegurado estar «perfectamente».

El periodista y la colaboradora se conocieron en los pasillos de Mediaset. Tras meses de rumores sobre un posible romance entre ambos, llegaba la confirmación en septiembre de 2019, mientras ella participaba en el programa 'Gran Hermano Vip'. Durante su estancia en la casa de los famosos, la modelo mostraba sus dudas sobre si su pareja estaría esperándole a su salida y explicaba cómo había sido su primera cita. Al terminar de trabajar, aprovechó que ella estaba sola, e invito a Santi a cenar: «Fue en casa, muy normal, yo no salgo a la calle en la primera cita. Pedimos unas pizzas y todo surgió de una manera espontánea», relató. Por su parte, él disipaba todas las dudas de la modelo enviándole una carta en la que escribía: «No tengas ninguna duda de mí. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi».

Tiras y aflojas

Ahora, las muestras de cariño entre ambos seguían siendo continuas. De hecho, Alba ha bromeado con naturalidad sobre su situación: «Si mi madre gana el premio de 'Secret Story' (reality en el que participa Lucía Pariente) se lo quitamos y nos casamos», decía recientemente. Las relaciones anteriores de Alba Carrillo habían estado protagonizadas por el escándalo y han sido numerosos y sonados los enfrentamientos que ha tenido con sus exparejas. Comenzando con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, con quien mantuvo años de tiras y aflojas hasta que consiguieron llegar a un estado de cordialidad en favor de la crianza del niño que tienen en común.

El julio de 2015 se casaba con otro deportista, el tenista Feliciano López, y aunque se les veía felices en las fotografías de la ceremonia, no llegaron a cumplir el primer aniversario y apenas once meses después, la revista Hola publicaba en exclusiva que Feliciano había pedido el divorcio. Llegaban después las duras críticas de la colaboradora hacia el que había sido su marido. En febrero de 2019 saltaba la noticia de que la modelo estaba conociendo al exguardamenta del Real Madrid, Thibaut Courtois, sin embargo, el romance duró lo que tardó en hacerse público y poco después comenzaba su romance con Santi. Con él parecía haber llegado la estabilidad a la vida de Alba. De hecho, ella misma afirmaba, «me ha enseñado a vivir el amor de una forma más personal». Además, él no dudaba en reconocer la fuerte personalidad de ella y que era eso, precisamente, una de las características que le habían enamorado. «A mí me enamoró el carácter de la rubia, ese carácter fuerte», confesaba.