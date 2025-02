Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón, crónica de una ruptura anunciada

Joaquina Dueñas Domingo, 16 de febrero 2025, 17:23 Comenta Compartir

Lo de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón era un secreto a voces. Las declaraciones del abogado erigido como adalid de las causas perdidas para defender a su novia después de sus desafortunadas declaraciones sobre la etnia gitana fueron el detonante de un distanciamiento que ha terminado en ruptura, tal como la propia diseñadora confirmó en televisión el viernes pasado. «Yo espero que siga siendo mi abogado y que gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho», confesó en 'De viernes'. «Yo no quería que se acabara así, han sido tres años muy bonitos. Si a él le pasa algo estaré a su lado», aseguró, al tiempo que reveló que no todo se debía a sus polémicas intervenciones públicas: «Esto no hubiera pasado si no hubiera un cierto cansancio».

«Ahora mismo hay una angustia en la relación porque yo no he comprendido su postura», describió Ágatha. «Le he pedido mil veces que pare y ha seguido… se le ha subido la fama a la cabeza», se lamentó, asegurando que la situación había sido «horrible». «Ha decidido que esto de la prensa le encanta», dijo. «Entre la fama y Ágatha Ruiz de la Prada, ha preferido la fama», sentenció.

Sin embargo, durante la entrevista, la historia dio un giro inesperado gracias a las palabras que Díaz-Patón dedicó a su ya exnovia. «Estamos enfadados porque ella piensa una cosa y yo pienso otra. Todavía no hemos dicho que vamos a romper. Estoy triste, como voy a estar», reconoció el abogado. Un mensaje que conmovió a la diseñadora. «Ha sido monísimo. Vamos a hablar», dijo, abriendo una puerta a la esperanza.

