El actor Rob Lowe, icono sexual de los 80, cumple 60 años con su esposa y sus hijos

El actor Rob Lowe, ídolo de las adolescentes en los años 80, cumple este domingo 60 años y lo celebra con una entrevista en la revista estadounidense People, en la que afirma que nunca se ha sentido mejor y que fechas tan redondas como esta «son una oportunidad para reflexionar y pensar hacia dónde quieres llegar». Lowe, que se mantiene en una formidable forma física, está casado desde hace 33 años con la maquilladora y diseñadora de joyas, Sheryl Berkoff, dos años mayor que él, y tienen dos hijos, Mattew Edward, empresario de marketing, y John Owen, actor y guionista con quien trabaja en la comedia 'Inestable', en Netflix.

Nacido en el estado de Virginia, el actor se dio a conocer a lo grande en 1983 gracias a Francis Ford Coppola, que lo fichó para su película 'Rebeldes' junto a Tom Cruise, Emilio Estevez, Patrick Swayze o Matt Dillon. Más tarde consolidó su fama en 'St. Elmo's Fire', con Demi Moore. Empezó entonces a engordar su lista de noviazgos con Melissa Gilbert, Wynona Ryder, Nastassja Kinski, Estefanía de Mónaco e incluso Jane Fonda.

También fueron tiempos de adicción a las drogas, el alcohol y los escándalos: en 1988 se filtraron unos vídeos sexuales suyos con una menor. Llegó a un acuerdo extrajudicial, pero aquello le ayudó a superar sus problemas: se casó con Sheryl y encauzó su carrera, con medio centenar de trabajos en películas y series, y una nominación a los Emmy como mejor actor en una serie dramática por su papel de Sam Seaborn en la serie dramática de la NBC, 'El ala oeste de la Casa Blanca', emitida en decenas de países de todo el mundo, y donde se reencontró con su viejo amigo Martin Sheen.

Teatro y libros

También ha debutado con éxito de público y crítica en los teatros del West End londinense, con la obra de Aaron Sorkin, ' A few good men' (Unos pocos hombres buenos), y es autor de dos libros autobiográficos: el libro de memorias 'Stories I only tell my friends' (Historias que solo cuento a mis amigos) en 2011 y 'Love Life' (Una vida de amor) en 2014. Además, ha desarrollado su propia marca de cosmética masculina centrada en productos antienvejecimiento.

A sus 60 años, el actor al que el periódico The Guardian definió como «insoportablemente guapo», protagoniza ahora en Netflix la serie 'Inestable', en la que da vida a un genio de la biotecnología que trata de sobrellevar una devastadora pérdida con la ayuda de su hijo.