El actor Eduardo Noriega sufre un accidente de moto en Madrid

Se ha quedado en un susto, varias contusiones y algunos puntos. El actor cántabro Eduardo Noriega contaba en sus redes sociales que ha tenido un accidente cuando circulaba en moto por la M-30 de Madrid que le ha tenido ingresado en el Hospital Universitario de La Princesa, aunque ya se encuentra en casa.

Con una foto en la que aún se le ve ataviado con el pijama de urgencias, Noriega cuenta a sus seguidores cómo fue el accidente y les tranquiliza. «Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar».

Explica cómo fue el accidente. Un coche le embistió por detrás cuando circulaba en moto por la M-30 madrileña y salió despedido de la moto hacia delante.

El protagonista de películas como 'Abre los ojos' o 'Tesis' da las gracias a todos los servicios de emergencias que acudieron al lugar, los bomberos de Madrid, la Policía Local y el Samur, «por atenderme con tanta rapidez y eficacia», y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, «por su atención y profesionalidad».

El cántabro ha estado los últimos años rodando en México en Francia, pero ahora se encontraba en España donde había comenzado los ensayos de 'El árbol y el ruiseñor', una película de terror dirigida por Miguel Ángel Lamata, basada en una novela corta de Mayte Navales, que se va a rodar entre Teruel y Zaragoza con Amaya Salamanca.

Sus redes se han llenado de mensajes de apoyo de fans anónimos y de compañeros de profesión como Leonardo Sbaraglía, William Miller, Miguel Ángel Muñoz, Cristina Brondo, Ana Risueño, Ana Wagener o Rossy de Palma que le han mandado ánimos y abrazos o han tirado de humor, como Pablo Carbonell que le ha preguntado cómo había quedado la moto.