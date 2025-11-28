Vithas Aula Salud Colegios ha formado a más de 1.200 escolares canarios en hábitos saludables La vocación docente del Hospital Universitario Vithas Las Palmas se consolida con la recepción de los primeros alumnos de enfermería para comenzar sus prácticas en el centro

Silvia Marques y Marta Santana 'salvando' a sus peluches junto a un grupo de alumnos del Colegio Canterbury durante una formación de RCP.

Vithas Canarias, a través del Hospital Universitario Vithas Las Palmas y el Hospital Vithas Tenerife, han formado en hábitos saludables a más de 1.200 escolares hasta noviembre. La cifra supera ampliamente los 2.000 si se tiene en cuenta 2024. Se trata de talleres y charlas que se realizan de forma gratuita a todos los centros que lo soliciten a través del programa Vithas Aula Salud Colegios.

Esta iniciativa pionera de Vithas ha sido reconocida recientemente en los premios de New Medical Economics 2025 en la categoría de apoyo a la educación sanitaria. En los diez primeros meses del año, casi 8.000 alumnos han participado en las charlas y talleres impartidos por médicos y enfermeros del grupo hospitalario en las 14 provincias donde está presente.

Higiene de manos, educación sexual y RCP, o pautas para combatir la obesidad y practicar deporte son algunas de las principales temáticas, que se amplían en función de las propuestas de los distintos colegios e institutos. Y es que esta formación es válida en cualquiera de los cursos de infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP, adaptando los contenidos a cada edad. Es posible saber más del programa educativo Vithas Aula Salud Colegios y cómo solicitarlo a través del enlace vithas.es/aula-salud/aula-salud-colegios/.

Una experiencia que los centros valoran positivamente, como Pam Ainsworth, directora de infantil del colegio Canterbury, que ha calificado la formación en reanimación cardiopulmonar como «muy enriquecedora; los pequeños escucharon atentamente y aprendieron cómo actuar en caso de emergencia. Nos alegra ver cómo Vithas está comprometido con la enseñanza de primeros auxilios a niños tan pequeños.»

También es posible realizar Vithas Aula Salud Colegios inmersivas, como las realizadas por alumnos interesados en las áreas de medicina y/o enfermería del Claret o el Brains para vivir algunas jornadas de trabajo de la mano de sus profesionales. Una visión completa que les ha supuesto confirmar su vocación. «Me ha encantado esta experiencia, me ha parecido muy útil. Deberían apuntarse porque igual que a nosotros nos ha ayudado, supongo que a muchos otros también. Ha sido brutal y tengo mucho más claro que mi futuro es ser médico», ha asegurado Carmen Antoranz, alumna de bachillerato del Colegio Brains.

Estudiantes del Colegio Brains durante su estancia en quirófanos en un Vithas Aula Salud inmersivo, en el que vivieron varias jornadas con personal del hospital.

Una vocación docente que se consolida en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas con la recepción de los primeros alumnos de enfermería de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) para comenzar sus prácticas en el centro.

El deporte es otra área básica para Vithas. Es servicio médico oficial de la carrera San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, la Binter Night Run en las dos capitales canarias y en pruebas escolares como la Milla Solidaria Brains o la carrera María Auxiliadora, del Colegio Los Salesianos.

Desde la perspectiva medioambiental, esta apuesta se completa con la instalación de placas fotovoltaicas y un sistema de ahorro de agua denominado Aman que consolida el compromiso de Vithas con Canarias.

