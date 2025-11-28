El valor de los asuntos públicos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:13 Compartir

Desde el área Asuntos Públicos de 22GRADOS trabajamos con un objetivo claro; ayudar a las organizaciones a relacionarse de forma constructiva y eficaz con el entorno institucional, político y social de Canarias. Un propósito que ha guiado el desarrollo de un área que nació para dar respuesta a una necesidad real del tejido empresarial del archipiélago, contar con un servicio profesional y estructurado de Asuntos Públicos.

En un contexto en el que las decisiones influyen de manera directa en la actividad económica y en la reputación de las organizaciones, disponer de una función especializada permite interpretar adecuadamente el marco regulatorio, anticipar cambios y participar de forma legítima en los procesos de elaboración de políticas públicas. Se trata de aportar visión estratégica y claridad en un entorno cada vez más exigente, contribuyendo a reducir incertidumbres y a fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas.

El trabajo que desarrollamos en el área se basa en el análisis riguroso, la gestión óptima de las relaciones institucionales y la identificación temprana de riesgos y oportunidades. Elementos esenciales para apoyar la toma de decisiones en un escenario legal y reputacional cada vez más complejo.

En estos años hemos consolidado una metodología que ayuda a las organizaciones a fortalecer su posicionamiento, mejorar su interlocución con administraciones y entidades públicas y comprender con mayor detalle el impacto de las políticas en su actividad. Nuestro enfoque se centra en identificar las necesidades de nuestros clientes y traducirlas en planes accionables así como mantener un acompañamiento continuo, que facilite información relevante, y prevenga posibles crisis a la vez que generamos espacios de diálogo útiles entre el sector privado y el público.

Gracias a este trabajo, 22GRADOS refuerza su papel como socio estratégico para quienes necesitan desenvolverse con solvencia en un ecosistema institucional complejo. El área de Asuntos Públicos se ha convertido en un puente que facilita la conexión entre las necesidades empresariales y la realidad político-administrativa del archipiélago, contribuyendo a que organizaciones de distintos sectores puedan anticiparse a los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en un territorio en constante transformación.

