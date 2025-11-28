«Talento, pasión, esfuerzo y perseverancia: la fórmula que está redefiniendo la consultoría estratégica en Canarias»

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12 Compartir

–¿Cómo surge Cumbre 8 y qué necesidad identificaron en el panorama canario?

–Durante años trabajé en una big four y pude ver de cerca sus fortalezas y debilidades. Tienen método, escala y marca, pero el cliente percibe que, en consultoría estratégica, muchas decisiones se toman lejos de las islas y, aunque tú seas canario y estés dentro de la estructura, sigues siendo percibido como 'el de la delegación'. Cumbre 8 surge precisamente para romper esa lógica y demostrar que la consultoría estratégica de máximo nivel puede hacerse desde aquí, con una comprensión profunda y verdadera de nuestro territorio.

–¿Por qué esa apuesta tan clara por la canariedad como parte de la marca?

–Porque la canariedad, bien entendida, es una ventaja competitiva. No hablo de folclore, sino de conocimiento fino del territorio: entender cómo se toman decisiones, qué tiempos maneja la administración, cómo funciona la relación entre islas, qué sensibilidades no escritas influyen en un proyecto. Durante mucho tiempo, 'local' se interpretó como 'pequeño'. Hoy sabemos que, cuando se trabaja con rigor, lo local es una fortaleza: aporta profundidad, legitimidad y una comprensión real del territorio. En Cumbre 8 siempre hemos creído que el éxito no es fruto de una sola cosa, sino de una fórmula precisa: talento para analizar, pasión para imaginar, esfuerzo para ejecutar y perseverancia para sostener el cambio. Y, por supuesto, la oportunidad de poner todo eso al servicio de Canarias. De esa mezcla nace nuestra manera de trabajar: excelencia técnica con acento canario y una vocación inequívoca de generar impacto real en estas islas.

–El sector público ocupa un lugar central en su actividad. ¿Qué los llevó a construir su modelo alrededor de ese ámbito?

–En Canarias, la administración pública no es solo un actor institucional: es uno de los principales motores económicos de las islas y un espacio donde se toman decisiones que determinan el desarrollo del territorio. Trabajar con lo público en Canarias implica moverse en el centro mismo de la transformación económica, social y territorial. Por eso, para nosotros fue una decisión natural. Era el ámbito donde teníamos más experiencia, donde podíamos aportar más valor y donde la oportunidad de generar un beneficio tangible era más evidente.

–En un contexto donde el sector público marca el paso, ¿qué distingue a Cumbre 8 en su forma de trabajar?

–Cuando trabajas en el corazón del desarrollo territorial, no basta con mover recursos o elaborar documentos: hay que convertir decisiones e inversiones en cambios reales. Ese es el enfoque que define a Cumbre 8. Nuestra diferencia no está en un tipo de proyecto, sino en cómo abordamos el ciclo completo. Un proyecto no empieza con la financiación ni termina con un informe: empieza con una visión y termina cuando se materializa en el territorio. Esto exige una forma de trabajar disciplinada: acompañamos desde el diseño hasta la ejecución, supervisando riesgos, afinando procesos y orientando cada paso al resultado final. Además, diferenciamos entre 'lo que hay que entregar' y 'lo que hay que cambiar'. Por eso trabajamos siempre con dos miradas complementarias: cumplimiento e impacto. Esa dualidad nos obliga a mantener un estándar más alto. En definitiva, nuestro diferencial es una forma de interpretar el trabajo público: saber que cada proyecto tiene consecuencias directas en la vida de miles de canarios y actuar en consecuencia.

– ¿Hay resistencia a externalizar servicios y pensar a largo plazo?

–Sí, y es comprensible. Muchas administraciones han funcionado durante años con una lógica muy centrada en el día a día, con plantillas tensionadas y poco tiempo para levantar la cabeza y planificar. Eso genera desconfianza hacia la consultoría: se relaciona con 'informes', 'papeles', con algo impuesto desde fuera. Nuestra forma de combatir esa resistencia es muy simple: con trabajo serio y con visión. No llegamos para resolver un trámite menor, sino para ayudar a identificar los bloqueos de fondo: cuellos de botella, falta de estructura en la planificación, ausencia de proyectos maduros para captar financiación… Ahí es donde un equipo sénior aporta muchísimo. Decimos cosas como: «Esto tiene solución, pero no con un parche; necesitamos un plan a varios años y alineamiento político-técnico». No todo el mundo quiere escuchar eso, pero es lo que marca la diferencia entre gastar por gastar y realmente transformar. Alguien tiene que pensar en lo que no cabe en una legislatura, en lo que afecta a la próxima década.

–Hablemos de la campaña 'La Octava'. ¿Por qué una consultora se implica en un debate como este?

–Porque es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de impacto real. En lugar de invertir en un spot corporativo clásico, decidimos lanzar una campaña para intentar activar lo que todos los canarios tenemos, ese sentimiento de canariedad y arraigo a esta tierra. Cuando apelamos a ese sentimiento es mucho más fácil que las cosas sucedan. Y así fue, esta semana el Gobierno de Canarias anunció que actualizará tanto el himno como el escudo de la bandera. Un gesto que confirma la importancia de este debate y la necesidad de alinear nuestros símbolos con lo que realmente somos. Muchos dijeron que era innecesario, pero para nosotros la identidad importa. Y viendo hasta dónde ha llegado la iniciativa, nos enorgullece haber podido aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, para que este proceso esté oficialmente en marcha.