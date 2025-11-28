Socios y franquiciados de SPAR Gran Canaria, el equipo responsable de impulsar la distribución local en la isla

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:13 Compartir

En un mercado dominado por cadenas globales y productos que recorren miles de kilómetros antes de llegar al consumidor, SPAR Gran Canaria ha decidido mirar hacia dentro apostando por la proximidad. Su objetivo es convertir el producto local en protagonista y redefinir la forma en que los canarios llenan su cesta de la compra. Esta no es solo una estrategia comercial, sino una declaración de principios que conecta economía, sostenibilidad y cultura.

Detrás de esta transformación hay algo más que estanterías repletas de frutas frescas y productos de la tierra. Hay personas; líderes y empresarios que han sabido leer el presente y anticipar el futuro, convirtiendo la cercanía en ventaja competitiva. Socios, franquiciados y los trabajadores de sus empresas son artífices de un modelo que ha hecho de la compañía, con cerca de 40 años de existencia, un referente en la distribución local. Juntos, han sabido combinarse en perfecta sintonía para que cada compra sea un compromiso con la isla.

La apuesta por el producto local beneficia al consumidor, que recibe alimentos frescos y de calidad, pero también dinamiza la economía insular. SPAR Gran Canaria colabora directamente con agricultores y productores, garantizando que los beneficios se queden en casa, generando empleo y fortaleciendo el tejido empresarial. Este vínculo con los proveedores es mucho más que una relación comercial. Se trata de una alianza estratégica que asegura que la riqueza y el valor añadido permanezcan en Gran Canaria. Además, la compañía se ha convertido en un socio que ofrece servicios y apoyo a quienes producen, ayudándoles a crecer y adaptarse a las exigencias del mercado actual.

La empresa ha sabido integrar la innovación en cada etapa de su cadena de valor: desde sistemas logísticos que aseguran la frescura del producto hasta campañas que promueven hábitos de consumo responsables.

SPAR Gran Canaria no se limita a responder a las demandas del mercado; las anticipa, ofreciendo soluciones que combinan tecnología y cercanía.

Con esta visión, la marca se consolida como líder en la distribución de productos locales, demostrando que competitividad y compromiso social pueden ir de la mano. Los productos SPAR abarcan desde básicos de despensa hasta opciones saludables y gourmet, ofreciendo calidad internacional adaptada a los gustos locales y respaldada por una cuidada selección de proveedores canarios, marcas internacionales y un surtido extranjero que aporta variedad y calidad a sus lineales.

El Consejo de Administración: visión y respaldo estratégico

En el corazón de SPAR Gran Canaria, el Consejo de Administración, integrado por Ángel Medina, José López, Jesús Díaz, José Matos, Carlos Montesdeoca, Sergio Díaz y David Ortega, junto a sus 20 socios y 20 franquiciados, representan el compromiso y la dirección estratégica de la compañía. Desde 1999, Ángel Medina, preside el Consejo con una visión que ha sido reconocida con el Premio Emprendedor del Año en Canarias y el galardón nacional de Emprendedor Social. A lo largo de su trayectoria, SPAR Gran Canaria se ha caracterizado por una apuesta firme por el sector primario y la sostenibilidad, pilares que hoy forman parte del ADN de la organización.

Por otra parte, su vicepresidente, José López, aporta una visión centrada en la gestión operativa y las alianzas estratégicas. Ha impulsado la creación de sociedades que optimizan la toma de decisiones y ha promovido convenios en áreas sociales, deportivas y culturales, fortaleciendo el vínculo de SPAR Gran Canaria con la realidad y los valores de la isla. Con los aportes de los socios y franquiciados, definen el rumbo de la cadena, garantizando que la innovación y la proximidad sigan siendo el sello distintivo de la compañía.

Si el Consejo marca el camino, la Dirección General enfoca la estrategia. Desde 2016, Dunia Pérez lleva adelante la transformación operativa de SPAR Gran Canaria con un enfoque que equilibra tradición y tecnología. De su mano, la innovación ha estado en el centro del negocio, impulsando procesos que refuerzan la eficiencia y la cercanía con el cliente.

Entre los hitos más recientes destacan el lanzamiento de una plataforma online con más de 25.000 referencias, la incorporación de servicios de entrega rápida y el desarrollo de procesos para reducir el desperdicio alimentario. La estrategia del grupo no se limita a crecer, sino a hacerlo respetando las raíces y contribuyendo al desarrollo social de la isla. Su visión es clara: reforzar la cercanía con el cliente, mantener la calidad del surtido local y responder a una demanda cada vez más exigente, sin perder los valores que distinguen a SPAR Gran Canaria: pasión, responsabilidad, humildad, cercanía, igualdad, excelencia y diferenciación.

Todo ello bajo un modelo que garantiza la rentabilidad del negocio, demostrando que innovación y compromiso social pueden convivir con una gestión eficiente y sostenible.

Con una relación equilibrada entre calidad y precio, SPAR Gran Canaria se posiciona como la elección inteligente para quienes buscan variedad y confianza sin alejarse de casa. El objetivo es que cada cliente tenga una atención personalizada y encuentre en sus tiendas todo lo que necesita: productos frescos, marcas reconocidas y una amplia gama adaptada a los gustos locales.

Compromiso con la tierra

SPAR Gran Canaria no se centra en distribuir alimentos: cultiva relaciones que sostienen la economía local y preservan la identidad agrícola de la isla. La compañía comercializa cerca del 25 % de las frutas y hortalizas producidas en Gran Canaria, consolidando una alianza histórica con el sector primario, reconocida por el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y las instituciones locales. Esta relación se traduce en convenios emblemáticos que forman parte del alma de la marca: el tomate de La Aldea, la manzana reineta de Valleseco, la papa local y la naranja de Telde. Estos acuerdos representan compromisos que garantizan estabilidad para los agricultores, seguridad en el abastecimiento y la llegada de productos frescos y de calidad a las tiendas. Además, aseguran que el consumidor disfrute de lo mejor de la tierra en condiciones óptimas.

Innovación que marca tendencia

SPAR Gran Canaria ha incorporado espacios gourmet, cavas de quesos, cervezas artesanales y la línea SPAR Natural, un modelo de franquicia de Spar Internacional, acogido por SPAR Gran Canaria y desarrollado por el Grupo Spar Mogán, especializada en productos ecológicos y saludables, alimentos sin gluten, opciones veganas y asesoramiento nutricional. A esta idea se suma el concepto de Fresh to Go, elaborado por el Grupo SPAR Mogán, que ofrece soluciones rápidas y saludables para quienes buscan calidad y frescura en formato listo para consumir.

También pone el foco en panadería, carnicería y charcutería, reforzando la conveniencia sin perder la esencia local, con productos elaborados con ingredientes frescos y equilibrados para el día a día.

La cadena crea entornos que invitan a descubrir sabores, aprender sobre nutrición y disfrutar de experiencias que combinan bienestar y sostenibilidad, respondiendo a la tendencia de consumidores que buscan experiencias, no solo productos.

Solidaridad y educación

El compromiso social es otro pilar del modelo de SPAR Gran Canaria. La compañía colabora con el Banco de Alimentos de Las Palmas, impulsa campañas solidarias y participa en programas educativos como '5 al día', que promueven el consumo de frutas y verduras desde edades tempranas. Además, mantiene desde 2007 una alianza con la Fundación Foresta, que ha permitido plantar más de 6.000 árboles en zonas emblemáticas de la isla para recuperar sus espacios naturales. Con la ULPGC y El Museo Canario, instituciones comprometidas con la preservación de los orígenes y raíces de nuestra identidad, desarrolla acciones que permiten proyectar la esencia de Gran Canaria en el futuro.

A estas acciones se suma la Beca al Talento Juvenil, que ya celebra cinco ediciones apoyando a jóvenes en disciplinas culturales, deportivas y gastronómicas. Paralelamente, la compañía refuerza la formación continua de sus empleados con más de 3.000 horas y 400 acciones formativas anuales, que incluyen iniciativas como la Escuela de Carnicería y planes de becas para los hijos de trabajadores.

Con estas iniciativas, SPAR Gran Canaria busca demostrar que el éxito se mide en impacto social y en la creación de oportunidades, consolidándose como una empresa cercana, sostenible y comprometida.

Sostenibilidad y eficiencia

La apuesta por la sostenibilidad se traduce en: plantas fotovoltaicas en sus instalaciones, sistemas de iluminación LED, flota eléctrica y reducción de plásticos en envases y bolsas. Entre 2021 y 2024, estas medidas redujeron 76 toneladas de emisiones de CO2, un logro que posiciona a SPAR Gran Canaria como referente en eficiencia energética dentro del sector retail en Canarias.

A ello se suma la nueva central logística de productos refrigerados y congelados, equipada con tecnología avanzada para optimizar la cadena de frío y garantizar la frescura.

Transformación digital

Antes de dar el salto definitivo a la digitalización con su plataforma de venta online —que reúne más de 25.000 referencias y combina la comodidad de comprar a distancia con la filosofía de proximidad que caracteriza a la compañía— SPAR Gran Canaria incorporó el servicio de Quick Commerce en alianza con Glovo y Uber Eats. Esta iniciativa pionera permite ofrecer entregas rápidas y refuerza la integración entre la experiencia física y digital, consolidando un modelo de omnicanalidad que garantiza cercanía, calidad y conveniencia en cada compra.

Casi cuatro décadas creando experiencias únicas

SPAR Gran Canaria es mucho más que una cadena de distribución: es el resultado del esfuerzo conjunto de socios, franquiciados y miles de trabajadores que comparten una visión común. Juntos han construido un modelo que apuesta por el producto local, la sostenibilidad y la innovación, convirtiendo la cercanía en su mayor ventaja competitiva. Esta alianza ha logrado que cada compra sea una experiencia única y memorable, una oportunidad para disfrutar de la excelencia y la atención de las grandes marcas, pero con el valor añadido de lo nuestro.

Este compromiso se traduce en una propuesta que va más allá de llenar la cesta: busca generar confianza, ofrecer calidad y garantizar que cada cliente se sienta parte de algo más grande. Manteniendo su esencia, cada tienda refleja un propósito claro: estar cerca del cliente, ofrecer soluciones que mejoren su día a día y mantener vivo el vínculo con la comunidad, respetando lo que somos y construyendo, entre todos, la Canarias que soñamos.

Con casi cuarenta años de trayectoria, la compañía se consolida como la elección inteligente para quienes buscan calidad, confianza y una experiencia de compra que marca la diferencia.