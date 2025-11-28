Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Un portacontenedores en la terminal de Opcsa en la capital grancanaria. JUAN CARLOS ALONSO
Opinión

Canarias: retos y oportunidades para construir el futuro

Pedro Ortega

Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:15

Canarias atraviesa un momento decisivo, marcado por transformaciones profundas en la economía global y en nuestro propio modelo productivo. Como región ultraperiférica, nuestra competitividad depende ... de preservar una conectividad sólida y de reforzar nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), hoy sometido a tensiones y planteamientos que ponen en riesgo el diferencial que sostiene nuestra convergencia. Gestionar con eficacia estos elementos no es una opción: es la condición necesaria para que Canarias se mantenga a la altura de un entorno global exigente y en permanente cambio.

