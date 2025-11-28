Canarias vale la pena. Pese a quien pese

Canarias no necesita justificaciones. Su valor es intrínseco, su potencial evidente y su papel geoestratégico irrenunciable. Lo que necesita, con urgencia, es creérselo. Y que ... quienes la representan, la gobiernan o la impulsan, actúen como si de verdad les doliera cuando se la desprecia o se la posterga.

En un mundo donde el ruido ha desplazado a la verdad, Canarias sigue pidiendo paso con algo que no puede medirse en estadísticas ni presupuestos: dignidad productiva.

1. La economía real no se improvisa

Canarias no crecerá desde eslóganes, sino desde empresas que aguantan, que innovan, que generan empleo y que aún creen que es posible prosperar sin tener que marcharse. La economía del archipiélago necesita ser escuchada, no solo regulada. Y el sector productivo no puede seguir pagando la factura de las ineficiencias ajenas ni de los discursos que viven cómodamente instalados en la queja y el subsidio.

Invertir en Canarias no debería ser un acto de fe, sino una consecuencia lógica de su talento, su posición y su capacidad para ser un nodo tricontinental. Pero sin estabilidad normativa, sin eficiencia institucional y sin estímulos reales a la productividad, el impulso se convierte en resignación.

2. El reto de lo institucional: menos relato, más resultado

La hoja de ruta que necesita Canarias no se construye desde la complacencia. Necesita de instituciones que entiendan que gobernar no es ocupar un cargo, sino asumir una responsabilidad. Menos estrategia electoral, más estrategia país. Menos titulares, más reformas. Y sobre todo, menos miedo a decir lo que incomoda cuando es lo que toca decir.

Los retos estructurales no se vencen con parches. Canarias necesita un modelo económico que no dependa de factores exógenos como el turismo global o la financiación estatal. Y ese modelo se construye con una visión compartida, no con compartimentos estancos ni con relatos que solo buscan sobrevivir a una legislatura más.

3. Cohesión social sin productividad es un espejismo

La cohesión no se decreta, se construye. Y se construye desde la economía. Desde el empleo digno, desde la educación que forma para un mundo real, desde la empresa que siente que puede crecer sin pedir perdón por existir.

Hoy más que nunca, la cohesión social en Canarias pasa por fortalecer el tejido productivo, no por continuar apuntalando la dependencia. Apostar por jóvenes que emprenden, por mayores que aún tienen mucho que aportar, por mujeres que lideran, por sectores que diversifican. Eso es cohesión real. Lo demás es retórica.

4. Una voz atlántica con alma tricontinental

Canarias no es solo una región española. Es Europa, África y América a la vez. Un punto de encuentro, de paso y de futuro. Pero para que esa posición sea un activo, no una postal, hace falta política exterior propia, alianzas estratégicas reales, y una narrativa que hable de conexión, no de aislamiento.

Canarias debe aspirar a ser referencia en innovación con identidad, en sostenibilidad sin dogmas y en relaciones internacionales sin complejos. No podemos permitir que nos miren como un extremo geográfico, cuando somos un centro estratégico.

Canarias vale la pena. Pese a quien pese. Y ese valor no se mide solo en lo que produce, sino en lo que representa: una tierra que no pide privilegios, sino oportunidades; que no pide subsidios, sino respeto; que no necesita gritar para tener razón.

El futuro de Canarias no está escrito, pero sí está en juego. Y si no lo escribimos nosotros, otros lo harán por nosotros.