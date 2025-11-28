Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Escultura de la Fecundidad, de César Manrique,. EFE
Opinión

El Modelo Lanzarote: la identidad que nos guía

«En Lanzarote no buscamos crecer a cualquier precio, sino avanzar hacia un turismo que respete nuestros recursos y mejore la vida de quienes aquí viven»

Oswaldo Betancort

Presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Cuando la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa me otorgó su confianza hace ya dos años y medio para presidir el Cabildo, asumí un compromiso ... muy claro: abrir una nueva etapa en la que el rumbo del gobierno insular diera un giro de 180 grados. Una etapa que dejara atrás la mera retórica que, durante la pasada legislatura, nos mantuvo en la más absoluta inacción y sin resultados, para dar paso a un golpe de timón basado en el trabajo incansable y en una gestión sustentada en hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Modelo Lanzarote: la identidad que nos guía

El Modelo Lanzarote: la identidad que nos guía