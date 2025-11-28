Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mónica Suárez Rojas, Directora Gerente. C7

«MERCALASPALMAS, motor logístico y alimentario de Gran Canaria»

La nueva etapa bajo la dirección de Mónica Suárez Rojas refuerza el compromiso con la excelencia, la eficiencia y el servicio público

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12

Desde su creación, MERCALASPALMAS se ha consolidado como la infraestructura de referencia para el abastecimiento agroalimentario de la provincia de Las Palmas. Forma parte de la red nacional de Mercas —gestionada por MERCASA y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria—, operando dentro de un sistema público que garantiza la seguridad alimentaria, la trazabilidad de los productos frescos y el apoyo a la cadena de valor del sector primario.

Cada día, cientos de profesionales, transportistas y empresas del sector convergen en las instalaciones de MERCALASPALMAS, donde se comercializan toneladas de frutas, hortalizas, carnes y pescados destinados al consumo local y regional. Este flujo constante de actividad convierte al mercado en un verdadero motor económico y logístico de la isla, contribuyendo a la estabilidad del suministro alimentario y a la dinamización del tejido empresarial canario.

Desde agosto de 2025, la entidad está dirigida por Mónica Suárez Rojas, nueva directora gerente, quien ha asumido el reto de impulsar una gestión más moderna, sostenible y adaptada a los nuevos desafíos tecnológicos y medioambientales. Con una amplia trayectoria en el sector privado y la gestión de equipos multidisciplinares, Suárez Rojas apuesta por reforzar la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad como ejes centrales de esta nueva etapa.

Entre los proyectos prioritarios destacan la digitalización de procesos, la optimización energética y la mejora de las infraestructuras del recinto. También se refuerza el compromiso con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el cumplimiento normativo medioambiental y la prevención de riesgos laborales, consolidando un modelo de gestión ejemplar en el sector público.

«MERCALASPALMAS es una pieza esencial para la economía de la isla y una infraestructura que debemos cuidar y proyectar hacia el futuro, con una gestión eficiente y al servicio de todos los operadores que la hacen posible», señala la directora

Asimismo, MERCALASPALMAS mantiene su compromiso con la comunidad y las asociaciones que promueven hábitos saludables, solidaridad y sostenibilidad, colaborando en iniciativas locales que fortalecen su papel como agente activo en la vida social y económica de la ciudad.

Con más de cuatro décadas de historia, MERCALASPALMAS continúa siendo un referente en eficiencia, profesionalidad y compromiso con el servicio público. Una infraestructura viva que evoluciona con su tiempo, guiada ahora por un liderazgo que combina visión, rigor y cercanía.

