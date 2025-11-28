Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. Efe
Con paso firme hacia una Canarias más sólida y moderna

Manuel Domínguez

Vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12

Los grandes cambios, en política, rara vez llegan envueltos en estridencias. Más bien se construyen con constancia, visión y una forma de gobernar que aporte ... estabilidad cuando más falta hace. Ese ha sido el estilo que he utilizado en estos primeros años como vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. El objetivo es ejercer una política serena, pero transformadora, que deje huella en una comunidad autónoma marcada, durante décadas, por la incertidumbre económica, los desequilibrios sociales y la excesiva dependencia de pocos sectores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

