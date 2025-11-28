Constancia, administración ágil y decisiones honestas

Cuando asumí la presidencia del Cabildo tuve claro que había asuntos que no podían esperar más: el agua, la vivienda, la atención social, las infraestructuras ... básicas, el cuidado del territorio y un reto que cada vez determina más en nuestra realidad insular: el crecimiento poblacional. Nunca he creído en los discursos perfectos, sino en las decisiones valientes y útiles. Dos años y medio después, quiero insistir en las líneas principales de nuestro mandato.

El agua: una inversión histórica para un problema histórico

Abrir el grifo con incertidumbre ha sido una experiencia demasiado frecuente para quienes vivimos en Fuerteventura. En este mandato decidimos afrontar el problema desde la raíz. En estos más de dos años hemos impulsado la mayor inversión hidráulica en la historia de la isla, con más de 60 millones de euros destinados a modernizar depósitos, renovar tuberías antiguas, reforzar impulsiones y mejorar estaciones de bombeo y conexiones entre núcleos.

Esto se ha traducido en nuevos depósitos en zonas donde el suministro era especialmente inestable, renovación de redes que perdían miles de litros al día, modernización de sistemas de impulsión que antes fallaban de forma reiterada y una distribución norte-centro-sur más segura y menos vulnerable. El resultado es una reducción de cortes de agua de más del 70%. Con una importante incidencia en el sector primario. Cada vez más competitivo, acompañado y apoyado. Y seguimos trabajando porque todavía queda mucho por hacer.

Vivienda: recuperar antes de seguir ocupando suelo

La vivienda no puede seguir basándose en abrir suelo sin límite. Ese modelo saturó servicios y dispersó la isla sin resolver el problema de fondo. Por eso, en lugar de seguir extendiendo el poblamiento sin orden, hemos centrado la estrategia en lo más lógico: recuperar edificaciones existentes antes de ocupar más suelo, rehabilitar vivienda en los distintos municipios y crear plazas para alquiler social, con más de 5 millones de euros invertidos. Tenemos que resolver la demanda actual de vivienda, no atraer especulación. Fuerteventura tiene demasiados 'cascarones', viviendas inacabadas o abandonadas, que pueden convertirse en hogares sin destruir territorio.

Este camino es más rápido, más sostenible y menos costoso para la ciudadanía. Lo hacemos en coordinación con los ayuntamientos y con el Gobierno de Canarias, para evitar que los nuevos desarrollos agranden problemas como la saturación de servicios o la presión sobre el suelo rústico. Y por otro lado controlar que efectivamente las viviendas resuelvan la demanda actual, no que se utilicen para especular

Territorio y paisaje: proteger lo que somos

Este posicionamiento tuvimos la oportunidad de dejarlo claro nada más llegar, ante la intención de investigar tierras raras en la Isla. La postura fue clara: Fuerteventura no se perfora.

La ciudadanía se implicó, los informes técnicos lo avalaron y las administraciones caminamos juntas para detener aquella amenaza. Pero seguimos trabajando para que no vuelva con otro nombre ni con otro enfoque. Esta isla no puede permitirse sacrificar su territorio.

En paralelo, hemos iniciado un plan de recuperación del paisaje que lleva décadas pendiente: la retirada de contenedores, casetas y construcciones ilegales instaladas en suelos no aptos. Estas estructuras afean la isla, generan riesgos ambientales y, lo más grave, hipotecan el uso futuro de ese suelo. Este trabajo lo realizamos junto al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, y está siendo clave la labor de SEPRONA, policías locales, agentes de Medio Ambiente y equipos técnicos del Cabildo, los municipios y el Gobierno a través de la Agencia del Medio. Además, estamos haciendo hincapié en la agilización de la burocracia. Nada de esto sirve si la administración no es ágil. Por eso estamos acelerando la tramitación de expedientes.

Infraestructuras básicas: carreteras y un entorno cuidado

Carreteras seguras, caminos transitables, márgenes limpios y espacios públicos, son un pilar fundamental para este grupo de gobierno. En estos dos años y medio hemos impulsado un esfuerzo amplio de mejora de las vías insulares y municipales. Destinamos más de 60 millones de euros a renovación de tramos importantes de la red insular (asfaltados, señalética…), intervenciones en vías secundarias y municipales con necesitadas de mantenimiento y refuerzo general de la seguridad vial.

A esto se suma el plan 'Fuerteventura, Bonita por Naturaleza', que cuenta con una inversión de más de 4 millones de euros, y que nos ha permitido actuar en limpieza de barrancos, retirada de residuos acumulados durante años, desbroce de márgenes de carreteras y recuperación de espacios rurales y naturales degradados, en todos los municipios de la Isla.

Paralelamente, mediante los PICOS (Planes Insulares de Cooperación Municipal), con una inversión de más de 6 millones de euros, los seis ayuntamientos están ejecutando numerosas obras de proximidad, como asfaltados locales, mejoras de alumbrado, accesibilidad, aceras y servicios básicos.

Servicios sociales: una red más amplia más fuerte

En el plano social hemos querido ser prácticos y ampliar la atención de forma real. Infraestructuras necesarias, que no se habían impulsado, como la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, por fin están en obra. Hemos reforzado el apoyo al tercer sector, aumentan las plazas para mayores y personas dependientes, hemos avanzado en la creación de un recurso insular de salud mental, una residencia que ya se encuentra en fase de ejecución, y además se han ampliado programas de atención temprana y apoyo comunitario. Estas son algunas de líneas directas para atender a las personas más vulnerables de nuestra Isla.

Reto demográfico: contener para poder garantizar

Fuerteventura ha crecido más de un 75% en los últimos 25 años, y cada año recibe millones de turistas. Esta presión afecta directamente a la vivienda, el agua, la movilidad y los servicios públicos. Regular el crecimiento poblacional no es cerrar puertas, es planificar para poder garantizar servicios esenciales.

Por eso, estamos redactando en el Plan Insular de Ordenación (PIOF), el Plan Territorial Energético (Plan-TE) y en la actualización de los Planes de Uso y Gestión de nuestros espacios naturales.

El PLANTE es especialmente importante para ordenar las infraestructuras energéticas y definir dónde sí pueden ubicarse y dónde no. De hecho, el Cabildo ha tenido que presentar más de diez contenciosos contra el Gobierno de Canarias por autorizar proyectos energéticos en suelos sensibles saltándose el planeamiento insular. Defendemos la transición energética, pero no a costa del territorio. Y en esa línea seguiremos. Además, en esa línea impulsamos el traslado de la Central del Charco a una zona lejos de la población.

Seguimos adelante

He recorrido brevemente algunas de las líneas de trabajo este gobierno insular. Pero hay mucho más: hemos mantenido la gratuidad y modernizado la red de guaguas. Aún no es suficiente, pero ya son avances muy importantes.

Ampliamos y actualizamos la gestión de los residuos, con nuevas infraestructuras que responden a las necesidades de la Isla.

Cultura en cada rincón, apoyo al deporte para todos/as, plan de accesibilidad universal, conservación de nuestro patrimonio como símbolo de nuestra identidad, una promoción turística enfocada en la calidad. Iniciativas de fomento del empleo real con apoyo al autónomo y al comercio…

En definitiva, Fuerteventura necesita constancia, administración ágil y decisiones honestas y para eso es necesario contar con un equipo de gobierno cohesionado y con las prioridades claras. Debo dar gracias a cada uno de los consejeros y consejeras por la implicación, y a todo el equipo de profesionales del Cabildo, para poder sacar adelante este proyecto de Isla.