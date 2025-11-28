ULPGC: Devolver, agradecer, avanzar

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) nació por una convicción colectiva: la de un pueblo que creyó que tener universidad era tener ... futuro. Aquella aspiración, que unió a generaciones enteras, dio forma a una institución que hoy sigue sintiéndose heredera de ese compromiso.

Hoy, la ULPGC renueva su promesa con la ciudadanía que la soñó: seguir creciendo con Canarias y para Canarias, devolviendo a la sociedad lo que tanto nos dio.

Nuestra hoja de ruta parte de esa deuda agradecida. Cada decisión, cada programa y cada nuevo proyecto nace de la conciencia de que la universidad existe para servir a nuestra sociedad. Esa es la brújula que guía nuestro rumbo: que el conocimiento se traduzca en bienestar, que la formación sea oportunidad y que la investigación se convierta en progreso compartido.

Una universidad centrada en las personas

El valor más importante de la ULPGC son sus personas. Queremos que cada estudiante encuentre un entorno de confianza, moderno y humano. Hemos puesto en marcha nuevos espacios de convivencia y estudio, así como zonas colaborativas donde aprender también significa compartir. Además, avanzamos en la creación de plazas de alojamiento universitario y en la apertura de la Casa del Estudiante, un espacio para la participación y el bienestar de nuestro estudiantado.

Trabajamos para que nadie se quede atrás. Reforzamos la orientación vocacional en los centros de secundaria, mejoramos los programas de acogida al nuevo estudiantado y ofrecemos ayudas asistenciales para quienes afrontan dificultades económicas o familiares, pues una universidad pública debe garantizar que el punto de partida no sea un lastre para el talento.

También cuidamos de quienes hacen posible la docencia y la investigación. Apostamos por una gestión más estable y transparente del profesorado, con procesos de promoción y formación continua, incorporando nuevas metodologías y recursos digitales. Y tenemos un personal de gestión, administración y servicios comprometido y entregado a la institución.

Formación que abre caminos y conecta con la realidad

Formar hoy significa preparar para un mundo cambiante. La ULPGC impulsa una renovación de sus titulaciones para adaptarlas a las nuevas demandas sociales y profesionales. Con más de 50 títulos oficiales, promovemos títulos duales, metodologías activas y la presencia de profesionales en el aula para acercar la universidad a la realidad del trabajo. La flexibilidad y la interdisciplinariedad serán las señas de identidad de nuestra oferta académica.

Junto a los grados y másteres, crece la formación permanente. Los cursos de especialización y las microcredenciales universitarias permiten a cualquier persona actualizar sus competencias de manera ágil y reconocida en Europa. Este formato facilita la conexión con empresas y administraciones, que encuentran en la universidad un aliado para la capacitación de su personal. Así, formamos también a profesionales en activo y ciudadanos que aprenden durante toda la vida.

Investigación y transferencia de conocimiento que mejoran nuestras vidas

La investigación en la ULPGC está particularmente orientada a los grandes desafíos del Archipiélago: el mar y sus recursos, la salud y la biotecnología, el turismo y la sostenibilidad, la transición energética o la transformación digital. Nuestros grupos trabajan en proyectos que generan conocimiento y soluciones prácticas, desde el estudio del cambio climático en los océanos hasta el desarrollo de nuevas terapias o sistemas de energías limpias. Asimismo, estamos modernizando nuestras infraestructuras científicas y fomentando la participación en programas internacionales de excelencia, para atraer talento y consolidar liderazgos.

Hacer investigación excelente es el primer paso; ponerla a trabajar para la gente es el siguiente. Por eso, impulsamos un modelo de transferencia activa. Estamos elaborando un mapa de capacidades científicas para identificar las fortalezas de la ULPGC y conectarlas con los sectores económicos emergentes. Creamos espacios de innovación abierta donde universidad y empresas diseñan soluciones conjuntas para los retos de las islas.

A la vez, acompañamos a quienes emprenden desde la universidad mediante el apoyo a la creación de startups y spinoffs con formación, mentorización y acceso a financiación. Así, fomentamos un ecosistema innovador que transforma conocimiento en empleo y desarrollo.

Además, reforzamos la protección de la propiedad intelectual y la divulgación de la ciencia, con iniciativas que acercan la investigación a la ciudadanía. La ULPGC se abre a su entorno para que el conocimiento circule y revierta en el bienestar colectivo.

Cultura, deporte y aprendizaje a lo largo de toda la vida

La universidad es también un espacio de vida y creatividad. La ULPGC promueve la cultura en sus campus a través de exposiciones, ciclos de cine, talleres artísticos y encuentros con creadores. Las Aulas Culturales, la Galería de Arte y el Servicio de Publicaciones reflejan la riqueza de una comunidad que combina el rigor académico con la sensibilidad cultural.

El deporte, por su parte, es un símbolo de esfuerzo y superación. Apoyamos a deportistas de alto nivel, organizamos campeonatos y fomentamos la práctica saludable entre toda la comunidad universitaria. La universidad se vive también en sus canchas, en su energía compartida y en su espíritu de equipo.

La Formación Sénior, con más de 1.500 personas mayores de 55 años matriculadas, es otro ejemplo de esa apertura. Demuestra que aprender no tiene edad y que la universidad puede ser un lugar de encuentro entre generaciones. En cada isla donde estamos presentes, la ULPGC deja huella cultural y social.

Una universidad conectada con el mundo, arraigada en su tierra

Ser una universidad internacional no significa alejarse de la tierra, sino compartir lo mejor de ella con el mundo. Participamos activamente en alianzas europeas como ERUA, que impulsa titulaciones conjuntas, movilidad y proyectos educativos y de investigación comunes. Además, fortalecemos nuestra presencia en África a través de Bridge to Africa, que busca crear un espacio de cooperación académica y científica entre Canarias y el continente vecino.

Nuestro objetivo es claro: que cada estudiante y profesor tenga la oportunidad de vivir una experiencia internacional, aprender nuevos idiomas y construir redes globales. Desde Canarias, tejemos puentes que multiplican las oportunidades de nuestras islas.

Comunicación, identidad y orgullo compartido

La ULPGC ha consolidado una nueva etapa en su comunicación institucional. Hemos fortalecido nuestros canales propios, como Radio ULPGC y SerULPGC, y desarrollado campañas que ponen rostro a nuestra comunidad universitaria. Queremos que se escuchen sus historias y que la sociedad conozca de primera mano cómo la universidad contribuye al progreso de las islas.

Además, trabajamos en la renovación de los espacios universitarios para hacerlos más modernos y coherentes con nuestra identidad: señalética común, pantallas informativas, mobiliario sostenible y una estética unificada que refleje orgullo y pertenencia.

Devolver, agradecer, avanzar

Nuestra hoja de ruta es clara: devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Lo hacemos formando a sus jóvenes, generando conocimiento útil, impulsando la cultura y el deporte, cooperando con su tejido productivo y proyectando el nombre de Canarias más allá de sus fronteras.

A quienes lucharon por tener esta universidad, les decimos que su esfuerzo sigue dando frutos. La ULPGC de hoy es una institución madura, moderna y comprometida que se encuentra entre el 5% de las mejores universidades a nivel mundial; una universidad que aprende, escucha y actúa; una universidad que crece con su tierra y transforma el futuro de su gente.

Porque la mejor manera de honrar nuestro origen es seguir siendo la universidad que Canarias soñó: pública, cercana y al servicio de las personas.