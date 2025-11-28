Liderazgo y vanguardia en la odontología canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12 Compartir

Con más de veinticinco años de trayectoria profesional, la Dra. Elena Adalia se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del ámbito sanitario en Canarias. Su nombre está asociado a la excelencia, la innovación y una forma de entender la odontología en la que la tecnología y el trato humano conviven en equilibrio. Al frente de Clínica Dental Adalia, en Las Palmas de Gran Canaria, ha construido un proyecto que es hoy referente nacional en odontología avanzada y atención personalizada.

Formada en Madrid, donde inició su carrera profesional, la doctora decidió a comienzos de los años 2000 regresar a su tierra natal y abrir su propio centro. Aquella primera consulta, con apenas una higienista y un sueño claro —ofrecer una odontología cercana, honesta y técnicamente impecable— fue el germen de lo que hoy es una clínica con siete gabinetes de última generación y un equipo multidisciplinar compuesto por más de cuarenta profesionales.

El crecimiento de Clínica Dental Adalia ha estado guiado por una visión que combina rigor clínico y sensibilidad humana. La doctora ha liderado una transformación constante basada en la incorporación de tecnología puntera: escáneres intraorales 3D, cirugía guiada por ordenador, inteligencia artificial en diagnóstico y sistemas digitales de planificación que permiten tratamientos más precisos, seguros y personalizados. Todo ello sin perder de vista el valor esencial de la cercanía: cada paciente recibe una primera visita de diagnóstico gratuita, donde se explica de forma visual y comprensible cada paso del proceso.

En su práctica clínica, la Dra. Elena Adalia ha desarrollado una especialización destacada en implantología de alta gama, rehabilitaciones orales completas, estética dental y regeneración ósea avanzada. La clínica utiliza exclusivamente implantes Nobel Biocare, con garantía de por vida, y se ha convertido en un centro de referencia para tratamientos complejos y multidisciplinares.

Ampliar

Su modelo de atención integral y el compromiso con la excelencia han sido reconocidos con distintos galardones que avalan la trayectoria del centro. En 2022, Clínica Dental Adalia recibió el Premio Salud Bucodental en Canarias, por su contribución al desarrollo de la odontología en el archipiélago. En 2024, el Premio Nacional de Medicina en Odontología situó a la clínica entre las más destacadas del país, y este mismo año 2025 ha obtenido el Premio Élite Empresarial a la excelencia en los tratamientos odontológicos, distinción que valora la integración de tecnología de vanguardia y un trato humano excepcional.

«La Dra. Elena Adalia ha demostrado que la excelencia clínica puede ir de la mano de una gestión empresarial sólida y moderna»

A estos reconocimientos se suma la certificación Dental Quality, que acredita a Clínica Dental Adalia como la primera en Las Palmas en cumplir los estándares de excelencia definidos por esta entidad independiente. Este sello garantiza auditorías externas en áreas clave como bioseguridad, trazabilidad de materiales, formación continua y transparencia informativa, y consolida su posición como centro de referencia nacional en calidad asistencial.

Más allá de los premios, la doctora Adalia se define como una profesional apasionada por su labor y comprometida con la mejora constante. Su liderazgo se apoya en la formación continua de su equipo y en la convicción de que la tecnología más avanzada solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Bajo esa filosofía, Clínica Dental Adalia ha conseguido fidelizar a miles de pacientes que encuentran en ella no solo soluciones odontológicas de alto nivel, sino también un espacio de confianza, empatía y acompañamiento.

Ampliar

En estos veinticinco años, la Dra. Elena Adalia ha demostrado que la excelencia clínica puede ir de la mano de una gestión empresarial sólida y moderna. Su clínica ha sabido adaptarse a los cambios del sector, integrando procesos digitales, ampliando instalaciones y fomentando una cultura corporativa basada en la ética, la innovación y la atención personalizada.

Hoy, con un equipo consolidado que comparte su misma filosofía, la doctora continúa impulsando nuevos proyectos orientados a la mejora continua, a la incorporación de las tecnologías más avanzadas y a seguir ofreciendo una experiencia odontológica que combine precisión técnica y sensibilidad humana.

Su historia es la de una profesional que ha sabido transformar un sueño personal en una institución reconocida por su excelencia. La Dra. Elena Adalia encarna una forma de liderazgo inspirador que combina visión, compromiso y humanidad, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la sanidad privada y del tejido empresarial de Canarias.

Temas

Odontología

Canarias

Innovación

Desarrollo