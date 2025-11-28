Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Cuadro de Juan León y Castillo. C7
Opinión

Las personas de la historia de Canarias

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Fiódor Dostoievski era consiente, y así lo señaló, que «el secreto de la existencia humana no sólo está en vivir, sino también en saber para ... qué se vive». Y esto lo han entendido muchísimas personas, en las más diversas épocas y situaciones, a lo largo de la historia de la humanidad. Fue el eje de su existencia y lo que permitió que dejaran un legado útil y efectivo, aunque luego, en una significativa mayoría, fueran poco celebrados o incluso borrados. Esto lo señala el memorialista hispalense Nicolás Salas, en su obra '50 sevillanos del siglo XX' (2012) -entre los que recoge al grancanario allá asentado Francisco Morales Padrón-, cuando asevera como en ese ramillete de biografiados hay testimonios de vida que «valoramos como paradigmas dignos de recordar por su trascendencia humana, que en todos los casos representan hitos de la historia de Sevilla reciente, aunque en gran medida olvidados e incluso desconocidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las personas de la historia de Canarias

Las personas de la historia de Canarias