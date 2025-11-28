Casa África, un faro estratégico en el Atlántico

En esta vorágine informativa y de actividad que tenemos y vivimos, hay ocasiones en las que detenerse un momento a reflexionar cómo estamos trazando el ... camino constituye tanto un regalo como una oportunidad. Un regalo porque siempre es positivo pararse ante el espejo y analizar lo que se ve, y una oportunidad cuando, encima, uno puede contárselo a los demás.

Y quiero empezar diciendo que percibo desde hace varios años que en Canarias existe cada vez un mayor interés por mirar hacia África y tratar de descifrarla, de entenderla. En todas las actividades que organizamos, percibo una mayor curiosidad y ganas de preguntar sobre qué está pasando, cuando nosotros insistimos en que África, en estos momentos, está en centro de la geopolítica global, en un mundo en una compleja y profunda transformación, y que Canarias está en una posición inmejorable para jugar un papel relevante.

África no es un mero receptor de ayuda proporcionada por los países más ricos, sino que ya es un actor central en un orden mundial multipolar en constante reconfiguración. Es un espacio con unas dinámicas enormes de crecimiento, demográfico y económico, con una juventud que progresivamente irá accediendo a una educación adaptada a las necesidades del siglo XXI, convirtiéndose por fin en un gigantesco mercado que deberíamos contemplar con naturalidad para el futuro de cualquier empresa en el Archipiélago.

Habrán visto que en los artículos semanales que este periódico nos hace el honor de publicar hablamos, y mucho, de todas estas dinámicas geopolíticas que están sucediéndose frente a nosotros. Hablamos mucho del Sahel, y de la pugna geopolítica por el dominio y los recursos de África. Para Canarias, España y para Europa, la proximidad convierte al Sahel y al Magreb en una prioridad ineludible en términos de seguridad, fenómenos migratorios e impactos medioambientales, pero yo no dejo de insistir en que también son un espacio de oportunidad.

Vivimos pegados a un continente que cada vez más es el objeto de deseo de las potencias mundiales como China, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Ucrania y la propia Unión Europea. Esta competencia externa por los recursos puede resultar a menudo en el apoyo a regímenes que sirven a intereses ajenos y en la imposición de políticas económicas que perpetúan la dependencia, lo que la Unión Africana (UA) ha descrito como el «nuevo colonialismo».

Sin embargo, también asistimos a un cambio claro en la actitud de los propios africanos, especialmente de sus jóvenes. África tiene la población más joven del mundo, con una edad media de 19 años. Para 2050, se espera que el 25% de la población mundial resida en África. Este inmenso capital humano, con unos 400 millones de jóvenes de entre 15 y 35 años, está protagonizando un despertar político ineludible, que en algunos países ha tomado derroteros sorprendentes: la llamada Generación Z ya ha demostrado que es capaz de hacer caer Gobiernos, y sus protestas evidencian un hastío que se traduce en una voluntad de ser protagonistas activos en el futuro de sus naciones, con las mujeres desempeñando un papel decisivo.

«Percibo desde hace varios años que en Canarias existe cada vez un mayor interés por mirar hacia África y tratar de descifrarla, de entenderla»

Mientras Europa y EEUU retroceden en presencia e influencia en ciertos territorios, otras potencias como China y Rusia toman el relevo como nuevos aliados económicos, de seguridad e incluso referentes culturales. El mensaje que quiero darles hoy es claro: seremos testigos de muchos cambios, pero España y Canarias podemos y debemos jugar un papel ante ellos, tener una actitud decidida y proactiva, generando espacios de encuentro y aprovechando nuestra experiencia y conocimiento para generar desarrollo en origen. Es fundamental que el talento y la juventud africana y todo su valor y potencial se queden en el continente.

Y en todo este escenario, una institución como Casa África, ubicada en Canarias y creada para jugar un papel como actor de la diplomacia pública española hacia nuestros vecinos africanos, ya está ejerciendo un rol importante, impulsando el desarrollo de las relaciones hispanoafricanas desde el respeto mutuo y el beneficio recíproco.

Nuestra labor, que incluye dar una visión positiva, poliédrica y matizada del continente, es un activo muy importante para el Archipiélago canario, su presente y futuro.

La complejidad de todos estos fenómenos que les mencionaba ocurre muy cerca de Canarias: nuestra situación geoestratégica, a tan solo 94 kilómetros de la costa occidental, nos confiere una sensibilidad única y la capacidad de actuar como plataforma logística e interlocutor estratégico entre Europa y África.

En términos de hoja de ruta, nuestra labor para el próximo trienio está delineada en el Plan Estratégico de Casa África 2025-2027, aprobado por el Consejo Rector del Consorcio en diciembre de 2024. Este plan nos permite enfocar nuestra diplomacia pública en los retos más urgentes de las relaciones hispanoafricanas.

Nuestra Visión es clara: ser catalizadora del cambio sostenible, inclusivo y justo. Para ello, centraremos nuestra actuación en cinco ámbitos temáticos sustantivos que guían nuestra producción de servicios, buscando siempre la generación de conocimiento y redes de contacto para el mutuo beneficio de las sociedades españolas y africanas. En este y en los próximos dos años, nuestras actividades apuntan en las siguientes direcciones estratégicas:

1. Fortalecer la Gobernanza y la Narrativa Geopolítica: Intensificaremos el análisis de la Geopolítica africana.

2. Impulsar el Desarrollo Económico Sostenible a través de la Juventud y la Innovación. Haremos especial hincapié en la transformación digital, atentos al papel de la Inteligencia Artificial.

3. Acelerar la Resiliencia Climática y la Transición Energética Justa: Dedicaremos recursos a abordar el Cambio Climático, dada la extrema vulnerabilidad de África.

4. Enfocaremos la Migración desde los Derechos Humanos y la Inclusión: Casa África es y debe ser un punto de encuentro de análisis y conocimiento en Canarias en el que quepan todos los actores implicados en el fenómeno migratorio. Lucharemos activamente contra el Racismo y la Xenofobia.

5. Promover la Igualdad de Género y la Diversidad Sociocultural: llevamos años primando y trabajando para dar a conocer el importante rol de la mujer en el continente.

Casa África, pues, aspira a ser un faro estratégico en el Atlántico, en esta posición que a Canarias le toca jugar en el mundo. Un instrumento privilegiado de la acción diplomática del Estado en los países africanos, comprometido con ser un catalizador del cambio sostenible, inclusivo y justo.

El camino está trazado con claridad, desde Las Palmas de Gran Canaria, para asegurar que África y España estén cada vez más cerca.