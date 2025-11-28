Hospitales Universitarios San Roque: Líder de la sanidad privada en Canarias

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:13 Compartir

Con más de un siglo de historia, Hospitales Universitarios San Roque se ha consolidado como el grupo sanitario privado más grande de Gran Canaria, convirtiéndose en un referente en cuanto a innovación médica, atención personalizada y compromiso con la salud de la población canaria. Desde su transformación en hospital universitario en 2019, ha integrado la docencia, la investigación y la asistencia clínica de alta especialización, lo que lo ha posicionado como el primer hospital privado universitario del archipiélago.Con centros en Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta), Maspalomas, Vecindario y Arrecife (Lanzarote), el grupo ofrece una amplia gama de especialidades médico-quirúrgicas, permitiendo que los pacientes reciban atención de alta calidad sin tener que abandonar las islas. Su enfoque multidisciplinario, combinado con tecnología de vanguardia, garantiza una atención integral y de excelencia.

Innovación, alta complejidad y excelencia clínica

Hospitales Universitarios San Roque ha alcanzado logros que marcan un hito en la sanidad privada de Canarias. En 2019, fue el primer centro privado en obtener la certificación de «Hospital Universitario», un reconocimiento que resalta su compromiso con la formación, la investigación y la especialización médica.

El grupo hospitalario destaca por ofrecer tratamientos de alta complejidad, como la Cirugía Cardíaca, la Cirugía del Parkinson, la Cirugía Robótica (incluyendo el robot Hugo en Urología) y una Oncología Integral con una Unidad de Mama puntera. Además, es un referente en varias áreas clave:

• Neurocirugía avanzada, con técnicas mínimamente invasivas y microcirugía de tumores cerebrales.

• Cardiología integral, que incluye imagen cardíaca, hemodinámica y cirugía, con una próxima Unidad de Arritmias.

• Traumatología y Cirugía Ortopédica, destacándose con una Unidad Funcional de Cadera reconocida internacionalmente por su técnica de abordaje por vía anterior en la cirugía de cadera.

Primer hospital privado de Canarias en certificarse como Organización Centrada en la Experiencia del Paciente

Pioneros en innovación tecnológica

En su afán por ofrecer una atención de calidad, Hospitales Universitarios San Roque ha implementado tecnologías punteras, como un sistema de seguimiento quirúrgico en tiempo real para los familiares de los pacientes. A través de un código QR, los acompañantes pueden consultar desde sus móviles o pantallas en la sala de espera el estado actualizado de la intervención, lo que aporta mayor tranquilidad y reduce la incertidumbre durante el proceso quirúrgico.

Compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la experiencia del paciente

La calidad asistencial y la sostenibilidad son pilares fundamentales en la gestión de Hospitales Universitarios San Roque. Su sistema de gestión, que garantiza tanto la excelencia en la atención como la responsabilidad medioambiental, está avalado por prestigiosas certificaciones como la ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente), UNE 19601 (cumplimiento penal) y EQA-CAE (reducción de CO₂), entre otras.

Además, ha sido reconocido como el primer hospital privado de Canarias en certificar su modelo como Organización Centrada en la Experiencia del Paciente bajo la norma Patients First, avalada por la SECA y el IEXP.

Reconocimientos nacionales e internacionales

La apuesta constante por la medicina de alta complejidad y por una atención humana y cercana ha permitido que Hospitales Universitarios San Roque se ubique entre los 50 mejores hospitales privados de España según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS 2024). Además, ha sido incluido en el prestigioso ranking World's Best Hospitals 2024 - Spain de Newsweek.

Hospitales Universitarios San Roque representa el equilibrio perfecto entre innovación tecnológica, excelencia profesional y humanización de la salud, un grupo que no solo ofrece asistencia sanitaria de primer nivel, sino también confianza, seguridad y conocimiento para todos sus pacientes.