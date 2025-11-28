La FULP se afianza como entidad colaboradora para potenciar la formación y el empleo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12 Compartir

El Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) afronta el 2026 con la aprobación de un plan de actuación que refuerza su papel como entidad colaboradora en el desarrollo educativo y laboral. De esta forma, la FULP, que recientemente ha celebrado su 43 aniversario, marca una hoja de ruta para afianzar su presencia en iniciativas clave, especialmente aquellas orientadas al fomento de la empleabilidad, la formación continua, las colaboraciones institucionales y los proyectos a terceros, además de otras actuaciones relacionadas con la innovación y el análisis social.

En el ámbito de la empleabilidad y la formación, la FULP seguirá gestionado sus programas más destacados, como Cataliza y Diginnova, entre otros, así como ofreciendo los servicios de emprendimiento, orientación y acompañamiento laboral. Asimismo, continuará con la gestión de las prácticas de la ULPGC y de las cotizaciones a la Seguridad Social de estudiantes universitarios y de alumnado de Formación Profesional.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra el desarrollo del observatorio laboral «Gran Canaria Orienta», una plataforma inteligente promovida junto al Cabildo de Gran Canaria para mejorar el conocimiento real del mercado de trabajo insular mediante inteligencia artificial y analítica avanzada. Esta herramienta permitirá identificar tendencias, competencias demandadas, salarios y distribución territorial del empleo con una actualización continua basada en ofertas procedentes de más de 80 portales especializados.

En su papel de entidad colaboradora, como novedad para el periodo 2026, se encargará de la gestión de las becas Erasmus+, ciclos formativos de grado superior y estudios postobligatorios convocadas por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria para el curso 2025/2026. Esto se suma a la experiencia con la que ya cuenta gestionando las becas para la realización de estudios oficiales y ayudas al desplazamiento del Cabildo de Lanzarote o los incentivos a la contratación del Cabildo de Gran Canaria.

Por otro lado, la entidad mantiene su papel como socio tecnológico y gestor especializado en plataformas municipales de intermediación laboral, como los portales de empleo de Mogán, San Bartolomé de Tirajana o Adeje.

Una nueva sede al servicio de la cooperación institucional

El crecimiento de la FULP en el ámbito de la colaboración con las administraciones también se refleja en su nueva sede, un edificio que se ha convertido en un activo relevante para la comunidad educativa, profesional y cultural de la isla. Diversas entidades han mostrado su interés en utilizar estas instalaciones, que cuentan con salas polivalentes especialmente diseñadas para actividades formativas, divulgativas y de trabajo colaborativo.

La disponibilidad de estos espacios no solo amplía la capacidad operativa de la Fundación, sino que convierte la sede en un punto de encuentro para iniciativas públicas y privadas que buscan un entorno funcional y representativo en pleno casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria.

Con un plan de actuación claramente orientado a fortalecer la empleabilidad, apoyar la formación continua y consolidar alianzas con instituciones públicas, la FULP afronta 2026 con el objetivo de seguir ampliando su impacto en la sociedad canaria.