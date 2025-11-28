DG Eventos, dos décadas impulsando el deporte en Canarias La empresa canaria, fundada en 2003, se ha consolidado como referente en la organización de eventos deportivos, combinando innovación y talento joven

Desde su fundación en 2003, DG Eventos ha construido una sólida trayectoria posicionándose como una de las empresas referentes en la organización de eventos deportivos en el Archipiélago. Con más de dos décadas de experiencia, la compañía ha sabido conjugar profesionalidad, creatividad y pasión por el deporte para ofrecer experiencias que trascienden lo competitivo y se convierten en auténticos motores de dinamización social y económica.

El equipo humano es uno de los principales pilares de la empresa. Formado por profesionales jóvenes, creativos, comunicadores y deportistas, DG Eventos ha logrado una combinación única de talento y entusiasmo.

Entre los eventos más destacados que actualmente organiza la empresa se encuentran algunas de las pruebas deportivas más reconocidas y consolidadas de las Islas.

En el ámbito del ciclismo, sobresalen Desafío La Titánica, TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves y Gran Canaria BikeWeek, citas que atraen a deportistas locales, nacionales e internacionales.

En atletismo, la Binter NightRun Series se ha convertido en un referente del running urbano con citas en cinco ciudades de España. Un producto 100% canario que ha dado el salto a la península convirtiéndose en la serie de carreras nocturnas más importante del país.

Este 2025 DG Eventos ha puesto en marcha la iniciativa Gran Canaria 365, una acción estratégica destinada a reforzar la proyección de la isla como destino ciclista de referencia durante todo el año.

Con más de veinte años de historia, DG Eventos continúa proyectando el nombre de Canarias a través del deporte, consolidándose como una empresa líder que transforma cada evento en una experiencia inolvidable.