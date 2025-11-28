Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

DG Eventos, dos décadas impulsando el deporte en Canarias

La empresa canaria, fundada en 2003, se ha consolidado como referente en la organización de eventos deportivos, combinando innovación y talento joven

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:13

Desde su fundación en 2003, DG Eventos ha construido una sólida trayectoria posicionándose como una de las empresas referentes en la organización de eventos deportivos en el Archipiélago. Con más de dos décadas de experiencia, la compañía ha sabido conjugar profesionalidad, creatividad y pasión por el deporte para ofrecer experiencias que trascienden lo competitivo y se convierten en auténticos motores de dinamización social y económica.

El equipo humano es uno de los principales pilares de la empresa. Formado por profesionales jóvenes, creativos, comunicadores y deportistas, DG Eventos ha logrado una combinación única de talento y entusiasmo.

Entre los eventos más destacados que actualmente organiza la empresa se encuentran algunas de las pruebas deportivas más reconocidas y consolidadas de las Islas.

En el ámbito del ciclismo, sobresalen Desafío La Titánica, TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves y Gran Canaria BikeWeek, citas que atraen a deportistas locales, nacionales e internacionales.

En atletismo, la Binter NightRun Series se ha convertido en un referente del running urbano con citas en cinco ciudades de España. Un producto 100% canario que ha dado el salto a la península convirtiéndose en la serie de carreras nocturnas más importante del país.

Este 2025 DG Eventos ha puesto en marcha la iniciativa Gran Canaria 365, una acción estratégica destinada a reforzar la proyección de la isla como destino ciclista de referencia durante todo el año.

Con más de veinte años de historia, DG Eventos continúa proyectando el nombre de Canarias a través del deporte, consolidándose como una empresa líder que transforma cada evento en una experiencia inolvidable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  4. 4 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  5. 5 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  6. 6 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  7. 7 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  10. 10 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 DG Eventos, dos décadas impulsando el deporte en Canarias

DG Eventos, dos décadas impulsando el deporte en Canarias