¿Quién es Domingo Alonso Group? 90 años de compromiso y liderazgo en Canarias Nacido en 1935, Domingo Alonso Group ha evolucionado a lo largo de nueve décadas hasta consolidarse como el grupo empresarial referente del sector automotriz en el archipiélago

Domingo Alonso Group es el mayor grupo empresarial de automoción en Canarias. Su principal actividad económica es la importación y distribución de vehículos a través de un porfolio de marcas referentes encabezado por Volkswagen, Audi, Škoda, Ducati, Hyundai y Honda. Con una red retail compuesta por más de 80 puntos de venta y posventa en las islas, el grupo se consolida como referente en el sector de la movilidad en el archipiélago.

Lo que comenzó como un negocio local en 1935 es hoy una compañía familiar de tercera generación con más de 1.600 empleados y presencia en más de 40 países de Europa, África y Latinoamérica. Con esta dilatada experiencia, el grupo ha demostrado una enorme capacidad de evolución y adaptación a diferentes coyunturas socioeconómicas a lo largo de sus nueve décadas de historia.

Centrado en la industria de la automoción, el papel de Domingo Alonso Group en la realidad de Canarias nació en 1935, con un negocio basado en la exportación de productos agrícolas. No obstante, a partir de la experiencia y de las relaciones internacionales adquiridas por su fundador, Don Domingo Alonso, el grupo inició su actividad como importador de vehículos en 1953, año en el que alcanzó un histórico acuerdo con la marca alemana Volkswagen y que, tras más de siete décadas de relación, lo convierte en el cuarto importador más antiguo de la marca a nivel mundial.

Desde entonces, la actividad principal de Domingo Alonso Group ha sido la importación de vehículos en Canarias, siempre manteniendo una estrecha relación con el mercado alemán y Volkswagen, pero también abriéndose a nuevas marcas y mercados internacionales, como es el caso del coreano con Hyundai, desde 2013, o el japonés con Honda, desde 2016.

1. Exposición de Volkswagen en el concesionario Domingo Alonso Gran Canaria. 2. Nuevo concesionario Volkswagen, inaugurado por el nuevo importador y distribuidor de la marca alemana en Panamá, Domingo Alonso Panamá. 3. Domingo Alonso Group, incluido por cuarto año consecutivo en la lista Forbes de 'Las 100 Mejores Empresas para Trabajar en España'. DAG

2025: 90º aniversario y crecimiento internacional

Domingo Alonso Group celebra su 90 aniversario este 2025, que se ha convertido en un año de grandes hitos para el grupo, marcado por una estratégica expansión global que ha reforzado su papel como importador a nivel internacional. Volkswagen Group ha vuelto a depositar su confianza en Domingo Alonso Group para asumir el rol de importador oficial en dos nuevos mercados: Panamá y Andorra.

En Latinoamérica, Domingo Alonso Group inició sus operaciones en Panamá el pasado mes de junio, convirtiéndose en el nuevo importador y distribuidor oficial de la marca Volkswagen. Este desembarco en un mercado con gran potencial pone de manifiesto la visión de la compañía de llevar su experiencia y su excelencia en el servicio a nuevas fronteras, replicando el éxito que la ha llevado a liderar el mercado canario durante dos décadas consecutivas. Simultáneamente, el grupo asumió la importación oficial en Andorra de las marcas Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi y Škoda en septiembre de 2025, afianzando su presencia en Europa y su capacidad para gestionar segmentos premium y de alta demanda.

Además de su expansión internacional, Domingo Alonso Group mantiene en Canarias una de las redes retail más sólidas y avanzadas del sector automotriz. Con más de 80 concesionarios y talleres oficiales distribuidos en las islas, el grupo opera la infraestructura comercial más amplia y diversificada de Canarias, dando servicio a marcas de referencia como Volkswagen, Audi, Škoda, Ducati, Hyundai, Honda y Citroën. A esta red se suma su división de movilidad recreativa y náutica, Domingo Alonso Powersports, con marcas como Can-Am, Sea-Doo y De Antonio Yachts.

Domingo Alonso Group celebra nueve décadas de trayectoria, consolidando una red retail con más de 80 puntos de venta y posventa en Canarias

Compromiso medioambiental y social

No obstante, la visión de Domingo Alonso Group no solo se centra en el crecimiento económico, sino en el impacto positivo que genera en su entorno, un pilar fundamental de su identidad. Su compromiso se refleja en el desarrollo de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2030, enfocado en la transición energética, la descarbonización y la responsabilidad social.

En el ámbito medioambiental, el grupo es pionero en la adopción de medidas que buscan la neutralidad de emisiones. Actualmente, el 20% de la energía que consume proviene de sus 13 plantas fotovoltaicas y el 70% de la energía adquirida es de origen 100% renovable. Este esfuerzo en eficiencia energética ha sido reconocido con la categoría Oro en la certificación goTOzero RETAIL, otorgada por Volkswagen Group a los concesionarios Domingo Alonso Gran Canaria y Domingo Alonso Tenerife; y con el sello Econcesionario, otorgado por Faconauto a siete de sus puntos de venta. Además, el grupo promueve la movilidad eléctrica, gracias a sus más de 150 cargadores eléctricos presentes en su red retail.

En el plano social, Domingo Alonso Group ha dado un paso firme con el lanzamiento en 2025 de MyPeople Fundación. Esta iniciativa nace del firme compromiso del grupo con la sociedad canaria y las personas que forman parte de sus empresas, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando generar un impacto positivo en los colectivos más vulnerables. Entre sus proyectos destacados se encuentra DAG Generations, un plan diseñado para impulsar el relevo generacional dentro del grupo, y el programa Construyendo Futuro, que ofrece formación y acceso al empleo digno a jóvenes migrantes tutelados.

Este compromiso con el bienestar de las personas también se extiende a su cultura corporativa, lo que le ha valido ser incluida por cuarto año consecutivo en el ranking de Forbes de las «100 Mejores Empresas para Trabajar en España», siendo la única organización de origen canario en la lista.

Con 90 años de historia, Domingo Alonso Group es sinónimo de resiliencia, constancia y una visión empresarial que trasciende fronteras, uniendo el liderazgo en el sector automotriz con un profundo sentido de responsabilidad social y ambiental, proyectando la marca Canarias hacia el mundo.