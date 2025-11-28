DISA: La energía de Canarias Impulsora del desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en el Archipiélago

Con más de 90 años de historia, DISA se ha consolidado como el principal operador energético de Canarias y uno de los motores económicos más sólidos del archipiélago. Su papel va mucho más allá del suministro energético: genera empleo estable, lidera la transición energética abriendo camino hacia una economía neutra en emisiones y refuerza la cohesión social del archipiélago garantizando el suministro energético a todos los rincones de las islas.

Clave para la economía canaria

Fundada en 1933, DISA es la única compañía energética canaria con actividad logística, almacenamiento, transporte terrestre y marítimo, y una red de estaciones de servicio presente en todas las islas. Esta estructura garantiza el suministro energético en un territorio fragmentado y altamente dependiente del exterior, un reto que la empresa afronta con inversiones constantes en tecnología y mantenimiento para mejorar la eficiencia energética y dotar a las islas de una oferta de productos energéticos más sostenibles.

DISA no solo distribuye combustibles y derivados del petróleo; también comercializa electricidad de origen 100% renovable, gas natural y ofrece soluciones energéticas de ahorro y eficiencia adaptadas a hogares, empresas y grandes industrias.

Como líder energético en Canarias, su presencia resulta estratégica para el desarrollo económico y social de las islas.

Motor económico y generadora de empleo

El impacto de DISA en la economía canaria es incuestionable. La compañía sostiene más de 2.500 empleos directos en el archipiélago. De ellos, más de 1.500 corresponden a la red de estaciones de servicio DISA/Shell, donde el trato cercano y la atención personalizada siguen siendo señas de identidad frente a modelos despersonalizados de autoservicio. Otros 1.000 puestos directos se reparten en áreas de gestión y logística, y otras como seguridad, mantenimiento, trading, laboratorios de calidad, atención al cliente y soporte técnico.

A los 2.500, se suman más de 2.000 empleos indirectos generados entre proveedores locales, en su mayoría pymes canarias, lo que refuerza el compromiso de DISA con el tejido empresarial del archipiélago. En total, más de 4.500 familias dependen de la actividad del grupo, que se erige como un pilar de estabilidad y progreso social.

La apuesta por el empleo estable es evidente: 85% de los contratos son indefinidos, y está ya muy próxima al equilibrio de género con un 48% del equipo integrado por mujeres, con políticas activas para reducir la brecha salarial, planes de igualdad y 26 medidas de conciliación para fomentar la igualdad. Además, la compañía impulsa programas de inclusión laboral para colectivos vulnerables y becas para jóvenes, consolidando su papel como agente de cohesión social.

Renovables, el futuro ya está aquí

DISA lidera la transición energética en Canarias, con más de 110 MW de potencia renovable instalada, de los cuales 68 MW extraen electricidad de la fuerza del viento y 42 MW del calor del sol en las islas.

La empresa es responsable del 14% de la energía renovable de Canarias. Esto equivale al consumo eléctrico de unas 325.000 personas y 100.000 hogares, similar al consumo conjunto de Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

Además, desarrolla proyectos de investigación pioneros para explorar nuevas soluciones tecnológicas que den respuesta a las necesidades de abastecimiento de las islas explotando sus características propias, como es el caso de la Geotermia, que produce electricidad con el calor de las profundidades de los suelos volcánicos. Una fuente limpia y estable que podría transformar la matriz energética insular.

DISA ha sabido proyectarse fuera de las fronteras canarias sin perder su arraigo con este Archipiélago. Cuenta con activos en la Península Ibérica, Portugal, Uruguay y Chile, lo que refuerza su posición como actor internacional en energía. Esta expansión contribuye a la diversificación del negocio y a la estabilidad del grupo frente a los retos del mercado global.

Energía para el presente y el futuro

DISA es mucho más que una empresa energética: es un motor económico, un generador de empleo estable y un referente en sostenibilidad. Su liderazgo en renovables y su compromiso con la sociedad sitúan al grupo en el centro de la transformación energética que Canarias necesita para avanzar hacia un modelo más limpio, competitivo y resiliente.

