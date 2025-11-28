Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El equipo de Compliance Asesores está formado por tres profesionales con amplia experiencia y perfiles complementarios: Doña Selena Quintana Puga, Abogada y Compliance Officer; Carlos Alberto Hernández, Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos; y Don Ignacio Nestares, Penalista

Compliance Asesores: soluciones claras para un entorno normativo cada vez más exigente

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:16

Compliance Asesores lleva más de una década acompañando a empresas públicas y privadas en la implantación de modelos de cumplimiento normativo. En un contexto en el que la Ley 2/2023 ha endurecido y ampliado de forma decisiva la obligación de disponer de un Canal de Denuncias o Canal Ético, su papel se ha convertido en una pieza clave para organizaciones de todos los tamaños, especialmente para preservar su reputación y su integridad corporativa.

«Muchos negocios aún no son conscientes de que esta ley no afecta solo a entidades públicas o a compañías de más de 50 empleados», explican desde el despacho. «La obligación alcanza también a todos los sujetos sometidos a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales: asesorías fiscales, despachos profesionales, notarios, registros, administradores de fincas, inmobiliarias, agencias y mediadores de seguros, joyerías, galerías de arte, concesionarios que intervienen en operaciones económicas relevantes, promotoras, empresas que intermedian en alquileres o compraventas, e incluso entidades cuya actividad pueda entrañar riesgos en materia penal o reputacional».

Juntos ofrecen un acompañamiento integral que abarca desde la implantación y gestión del Canal Ético, la redacción técnica del sistema, la elaboración de Mapas de Riesgos, políticas internas, protocolos de prevención, formación especializada y formación específica para empleados, y modelos de cumplimiento adaptados a cada sector. Su enfoque es claro: proporcionar herramientas prácticas que permitan a las organizaciones cumplir la ley sin complicaciones, reforzando además su cultura interna, su reputación, su imagen pública y su seguridad jurídica. Su objetivo no es solo asegurar el cumplimiento legal, sino dotar a cada organización de un marco sólido, transparente y trazable que refuerce su cultura corporativa y mejore su capacidad de respuesta ante incidentes internos.

En un entorno donde la normativa cambia rápido y las exigencias aumentan, Compliance Asesores se ha consolidado como un referente en rigor jurídico, independencia y confidencialidad. Su propuesta aporta seguridad, credibilidad y estabilidad a aquellas entidades que entienden que el cumplimiento normativo ya no es una opción: es una garantía de presente, de futuro y de reputación corporativa.

