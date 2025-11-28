Canaluz, la energía canaria que ilumina España Canarias tiene -por fin- su propia compañía eléctrica comercializadora que apuesta por la transparencia, los buenos precios y la atención cercana

«La mejor energía no es la más barata, sino la que mejor te trata,» destacan desde el equipo de Canaluz Vecindario, Yesenia García (izda.), Javier Sánchez (centro) y Nayara Moreno (dcha.).

Con una visión profundamente arraigada en las islas, Canaluz ha nacido para demostrar que Canarias tiene talento, capacidad y determinación para liderar su propio modelo energético. En un sector tradicionalmente dominado por grandes compañías multinacionales, esta empresa con capital y gestión 100% canaria ha logrado abrirse paso progresivamente con una propuesta clara: energía sencilla, competitiva y, sobre todo, cercana. Una alternativa pensada para quienes valoran la transparencia y quieren entender, sin complicaciones, qué están pagando y por qué.

Desde el inicio, Canaluz cuyo completo sistema de gestión digital también es único, singular y nativo, es decir, 100% canario y original, no replicado de ninguna otra compañía eléctrica anterior, ha apostado por un enfoque distinto: eliminar barreras, simplificar conceptos y hablar a los clientes con honestidad. Su filosofía se basa así en explicar cada detalle con lenguaje sencillo, ofrecer precios ajustados y convertirse en un apoyo real para hogares y negocios. «Ser una compañía útil y estar más cerca para servir mejor,» afirman.

Energía sencilla, trato cercano

La comunicación de la marca refleja también ésa conexión con la gente. Con un tono cercano, ligero y con humor canario, Canaluz habla como hablan las calles de las islas: con claridad, cariño y un punto de picardía. Porque la energía puede parecer un tema serio, pero no por eso debe ser distante.

Canaluz también representa algo más profundo: la oportunidad de que el Archipiélago lidere su propio consumo energético. Así, con Canaluz, Canarias tiene -por fin- su propia compañía eléctrica comercializadora. Por eso quiere ser también un motor de desarrollo local, generando empleo en las islas y potenciando un modelo más sostenible y adaptado a la realidad del clima canario, donde la estabilidad del consumo permite diseñar soluciones más eficientes. Esa capacidad de adaptación coloca a Canaluz en una posición estratégica y evidencia el potencial de las empresas nacidas en las islas para competir a nivel nacional.

Una nueva luz en Vecindario y La Laguna

La apertura de sus oficinas en La Laguna y Vecindario marcan también un punto de inflexión. El objetivo es claro: estar cada día más cerca de los clientes. Estos espacios se han convertido en un lugar donde cualquier persona puede resolver sus dudas, recibir asesoramiento personalizado y entender con claridad cuál es la mejor opción para su hogar o negocio.

El sello «Elaborado en Canarias» que luce con orgullo en sus comunicaciones, es más que una etiqueta: es la manera de afirmar que el talento canario está preparado para liderar grandes proyectos, en un sector tan estratégico de la economía nacional como es el de la energía. Canaluz quiere acompañar así a las familias, a las empresas y al tejido económico de las islas hacia un consumo más claro, más económico y más justo. Su crecimiento constante demuestra que existe un espacio importante para empresas que quieren hacer las cosas bien: con precios muy competitivos, trato directo y una visión centrada en las personas.

Hoy, Canaluz no solo comercializa energía desde Canarias para toda España. Aporta confianza, impulsa empleo local y demuestra que en Canarias se pueden hacer las cosas de otra manera.

