CaixaBank, una apuesta firme por el progreso de Canarias

Canarias vive un momento decisivo, marcado por grandes desafíos y nuevas oportunidades. La diversificación económica, la innovación y la sostenibilidad se han convertido en motores esenciales para avanzar hacia una sociedad más próspera y cohesionada. En este contexto, el papel de las entidades financieras es clave para acompañar a las familias, a las empresas y a la sociedad en general en la construcción de un futuro más sólido.

En los últimos años, el Archipiélago ha experimentado una profunda transformación, enfrentando retos que han puesto a prueba la capacidad de adaptación de ciudadanos y empresas. Esta resiliencia ha permitido crecer incluso en entornos adversos y consolidar una visión de futuro basada en la confianza y la ambición colectiva.

Canarias ha sabido ampliar su horizonte y avanzar con paso firme hacia un modelo económico impulsado por nuevos sectores y respaldado por las ventajas de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Contamos con infraestructuras estratégicas y centros académicos y científicos que nos posicionan como un lugar competitivo y atractivo para la inversión. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la falta de vivienda, la escasez de mano de obra cualificada y la necesidad de mejorar la productividad. Afrontar estos retos exige reformas y una visión compartida, orientada al crecimiento sostenible.

En CaixaBank creemos firmemente en el potencial de nuestras Islas y en la capacidad de transformar el presente para construir un futuro mejor. Nuestra apuesta por el progreso del Archipiélago es decidida y estratégica, y afrontamos el desafío de impulsar el desarrollo con un modelo de banca que va más allá de lo tradicional: una banca cercana, innovadora y comprometida con las personas y el territorio. No se trata solo de ofrecer productos financieros, sino de ser útiles para la sociedad.

Somos la única entidad financiera presente en las ocho islas y en los 88 municipios, lo que convierte a Canarias en la única comunidad española con el 100% de cobertura financiera. Esto nos permite acompañar a familias, empresas y autónomos, sin dejar a nadie atrás, garantizando la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios incluso en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Más del 50% de los canarios confía en CaixaBank como entidad de referencia, una confianza que nos impulsa a seguir avanzando fieles a nuestros principios, consolidando nuestro liderazgo y aportando estabilidad.

Nos esforzamos además por buscar soluciones que van más allá de nuestra actividad bancaria. Soluciones responsables y alineadas con nuestros valores, que den respuesta a las necesidades de las personas y del mundo en que vivimos. Nuestra vocación social se refleja en iniciativas que transforman realidades. Colaboramos con la Fundación 'la Caixa' en el impulso de programas sociales que generan un impacto positivo en las personas, reduciendo desigualdades, fomentando la empleabilidad y estando al lado de quienes más lo necesitan.

La colaboración con las entidades del tercer sector nos permite detectar las necesidades reales del entorno y apoyar proyectos que desarrollan las entidades sociales a nivel local, con soluciones que generan un impacto positivo y duradero.

El apoyo al tejido empresarial también es fundamental, manteniendo una apuesta decidida por los motores fundamentales de nuestra economía. Brindamos soluciones financieras innovadoras, asesoramiento personalizado y apoyo a la internacionalización y digitalización del tejido productivo. Además, apostamos por la formación como palanca de competitividad.

A través de CaixaBank Dualiza, fortalecemos los lazos entre la Formación Profesional y las empresas, para que cada vez más compañías vean la FP como una herramienta estratégica para crecer y mejorar su competitividad. Esta conexión entre educación y empresa es esencial para garantizar el talento que necesita nuestra economía.

Integrar la sostenibilidad en todas nuestras decisiones es otra prioridad. Asesoramos a empresas en su transición hacia modelos responsables y asumimos el compromiso de avanzar hacia una economía verde. Compartimos soluciones y acompañamos a las compañías en este reto, convencidos de que la sostenibilidad no es una opción, sino el camino hacia un futuro próspero.

Apostamos por proyectos que contribuyen a la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular, porque sabemos que el progreso solo es real si es sostenible.

El Archipiélago afronta un escenario lleno de oportunidades: turismo, internacionalización, sostenibilidad y digitalización son motores que debemos aprovechar. Desde CaixaBank, con nuestro arraigo histórico y visión global, estamos preparados para liderar este proceso, acompañando a las familias y a las empresas en todo lo que importa y contribuyendo al desarrollo económico y social de Canarias. Nuestro compromiso se traduce en hechos: apoyo a sectores estratégicos, impulso a la innovación y colaboración con instituciones públicas y privadas para generar sinergias que beneficien a toda la sociedad.

El futuro de Canarias se construye sobre la confianza y la capacidad de adaptación que hemos demostrado. Creemos en el potencial de las Islas y en la fuerza de los canarios para afrontar cualquier reto y aprovechar cada oportunidad. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de ser parte activa de ese futuro, porque el verdadero progreso se construye estando cerca de las personas, anticipando sus necesidades y acompañando cada paso.

En CaixaBank, nuestra presencia en Canarias es mucho más que una red de oficinas: es una apuesta firme por el progreso del Archipiélago. Somos parte activa de la vida de estas Islas, trabajando cada día para ofrecer soluciones financieras innovadoras y para impulsar proyectos que generan valor en la sociedad.

Aquí estamos, aquí hacemos, aquí crecemos.