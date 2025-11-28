Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Vista aérea del Puerto de La Luz y Las Palmas Arcadio Suárez
Opinión

Los puertos, el corazón del archipiélago

«Ninguna infraestructura, por grande o moderna que sea, se sostiene sin las personas... Por eso, nuestra estrategia sitúa a las personas en el centro»

Beatriz Calzada Ojeda

Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Canarias siempre ha sido un territorio que piensa con los pies en la tierra y el alma en el océano. En estas islas, donde el ... mar no es frontera sino conversación abierta con el mundo, una aprende desde temprano que cada ola trae un relato y cada barco representa una oportunidad. Crecer rodeada de esa certeza, la de que dependemos del mar para prosperar, pero también para entender quiénes somos, condiciona la forma de mirar la realidad. Y quizá sea esa mirada la que, desde la responsabilidad que hoy ocupo, me lleva a pensar en los puertos no solo como infraestructuras, sino como lugares donde se entrelazan pasado y futuro, e identidad y desarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los puertos, el corazón del archipiélago

Los puertos, el corazón del archipiélago