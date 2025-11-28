Los puertos, el corazón del archipiélago

Canarias siempre ha sido un territorio que piensa con los pies en la tierra y el alma en el océano. En estas islas, donde el ... mar no es frontera sino conversación abierta con el mundo, una aprende desde temprano que cada ola trae un relato y cada barco representa una oportunidad. Crecer rodeada de esa certeza, la de que dependemos del mar para prosperar, pero también para entender quiénes somos, condiciona la forma de mirar la realidad. Y quizá sea esa mirada la que, desde la responsabilidad que hoy ocupo, me lleva a pensar en los puertos no solo como infraestructuras, sino como lugares donde se entrelazan pasado y futuro, e identidad y desarrollo.

Dicen que las islas enseñan el valor de lo esencial y, al mismo tiempo, la necesidad de abrirse al exterior para no quedarse quietas. Si Canarias ha logrado situarse en el mapa global no ha sido únicamente por su ubicación estratégica, esa ventaja natural que tantos han admirado desde hace siglos, sino por la capacidad de su gente, sus instituciones y sus empresas para convertir esa posición en una fuerza transformadora. Los puertos son, en ese sentido, una metáfora perfecta: funcionan como un engranaje complejo, pero laten gracias a la constancia del capital humano que sostiene el día a día de un archipiélago entero.

Cada dato es siempre más que un número. Es empleo. Es cohesión territorial. Es una familia que encuentra oportunidades. Es un barco que llega donde, de otra manera, no habría conexión posible. Es el recordatorio de que los puertos son la respiración de estas islas, y de que si esa respiración fluye, el conjunto de Canarias respira con ella.

Ese es el punto de partida de nuestra hoja de ruta. Vivimos un tiempo en el que la transición energética, la digitalización y los retos logísticos obligan a repensar el papel de los puertos.

«Apostar por la formación, por la igualdad, por la seguridad y por la innovación no es un discurso abstracto: es una responsabilidad»

Hoy ya no basta con ser nodos de intercambio; debemos ser motores de innovación, espacios que impulsen a Canarias hacia un modelo económico más competitivo y sostenible. En esta transformación, la sostenibilidad ha pasado de ser un propósito a convertirse en una exigencia inaplazable. Y asumirla implica entender que cada decisión tiene impacto directo en la vida de las personas.

Cuando modernizamos los procesos, fortalecemos la capacidad de nuestras empresas y eliminamos trabas que durante años limitaron su crecimiento.

Cuando impulsamos proyectos junto a otras administraciones, alcanzamos objetivos que no solo mejoran la vida en todas las islas, sino también en cualquier rincón donde el mar sea la puerta de entrada a la oportunidad.

En ese camino hacia el futuro, uno de los objetivos estratégicos es la integración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el Grupo 1 de Puertos del Estado. No es un capricho ni un gesto simbólico: es un paso lógico para que los puertos de la provincia cuenten con el músculo necesario para seguir generando empleo, atrayendo inversiones y situándose entre los referentes del Atlántico. Es también el reconocimiento de un peso real: el que nuestra comunidad portuaria ha ganado con esfuerzo durante décadas.

Sin embargo, ninguna infraestructura, por grande o moderna que sea, se sostiene sin las personas. Ese es, probablemente, el aprendizaje más valioso que dejan los puertos cuando los recorres a diario: que detrás de cada maniobra hay un rostro; detrás de cada operación, una historia. Están los estibadores que, de madrugada, hacen que todo funcione con precisión; los profesionales de la reparación naval, que han convertido a La Luz en un referente atlántico; las empresas que siguen apostando por crecer y diversificar su actividad; los equipos técnicos que garantizan que todo el sistema se mantenga en marcha.

Por eso nuestra estrategia sitúa a las personas en el centro. Apostar por la formación, por la igualdad, por la seguridad y por la innovación no es un discurso abstracto: es una responsabilidad. Significa garantizar que los jóvenes encuentren oportunidades reales; que los profesionales trabajen en entornos más seguros; que la modernización tecnológica vaya acompañada de un desarrollo humano que permita crecer sin dejar a nadie atrás.

Canarias vive un momento crucial. La transformación energética, las ensiones geopolíticas, los cambios en la movilidad global y la competencia internacional están reconfigurando la economía marítima.

Contar con una posición geoestratégica privilegiada ayuda, pero no basta. Para afrontar este tiempo necesitamos visión, planificación y estabilidad. Y eso exige mantener una hoja de ruta que se apoye en tres pilares: sostenibilidad, competitividad y cooperación.

Sostenibilidad, para que nuestro crecimiento no comprometa el mañana. Competitividad, para mantener a Canarias como un hub logístico internacional. Y cooperación, para que cada avance sea compartido por todas las islas, sin excepción.

Los puertos seguirán siendo el corazón del archipiélago. No solo porque conectan personas y mercancías, sino porque simbolizan lo mejor de nuestra sociedad: resiliencia, trabajo constante y capacidad de adaptación. Cada barco que entra, cada pasajero que desembarca, cada operación que se realiza es una oportunidad para demostrar que Canarias tiene talento, capacidad e impulso para liderar en su espacio natural: el Atlántico Medio.

Mirar al futuro exige ambición, pero también humildad. Ambición para impulsar proyectos que sitúen a Canarias en el lugar que merece. Humildad para no olvidar que ninguna transformación es posible sin la confianza de quienes componen nuestra comunidad portuaria.

El mar siempre nos ha dado horizonte, pero también desafíos. Y hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir navegando hacia una Canarias más conectada, más sostenible y más próspera. Porque los puertos no son solo el reflejo de lo que somos: son la herramienta con la que construiremos lo que queremos llegar a ser.