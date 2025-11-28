Armas Trasmediterránea, un puente que une a las islas por mar La compañía mantiene su compromiso con la conectividad interinsular y de Canarias con Península, garantizando el transporte diario de personas y mercancías esenciales

Aunque en primera instancia pudiera parecer que el mar separa territorios, en Canarias el océano es sinónimo de conectividad. A diario, ferrys, fast ferrys y otros buques del Grupo Armas Trasmediterránea transportan a miles de personas que se mueven entre islas, así como toneladas de mercancías esenciales que facilitan el desarrollo del archipiélago.

La compañía ha ido evolucionando con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los canarios y canarias en cada momento, transportando diariamente familias, estudiantes y trabajadores que se desplazan por motivos muy distintos, así como el traslado de mercancías de todo tipo, en muchos casos esenciales para el desarrollo económico y social de Canarias. Se trata de movimientos que muchas veces parecieran invisibles dentro de la cotidianidad, un día a día que mantiene a las islas funcionando como un todo.

A primera hora, en los diferentes puertos del archipiélago, los motores se encienden y el embarque comienza. Los camiones cargados de fruta, pescado o materiales de construcción esperan su turno para entrar a bordo. También el pasaje, residentes y visitantes que eligen el barco como medio de transporte.

Es una escena que se repite desde hace décadas y que no ha perdido su importancia. En un territorio tan fragmentado como Canarias, el transporte marítimo no es una opción más, sino que representa la infraestructura básica que lo sostiene, un verdadero puente marítimo que une a las islas. Armas Trasmediterránea, con una flota adaptada a las más de 20 rutas que ofrece, asegura ese servicio esencial.

El director comercial corporativo de Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, reafirma el compromiso de la naviera con las islas, asegurando que continuamente se llevan a cabo mejoras en todas las áreas de la compañía para responder a las necesidades de pasajeros y transportistas. «Nuestro objetivo es que cada viaje sea seguro, cómodo y eficiente, al tiempo que se garantice que las islas estén conectadas», afirma.

Mercancía esencial

La atención a los pasajeros y pasajeras que eligen Armas Trasmediterránea se ve recompensada a través del programa de fidelización Sea Club. Se trata de una iniciativa pensada para premiar la confianza de quienes viajan con frecuencia en la naviera, a través de la que los usuarios acumulan puntos canjeables por billetes, descuentos o ventajas exclusivas, afianzando la relación de cercanía entre usuarios y naviera.

En este sentido, el compromiso con la experiencia del pasajero va más allá de la propia ruta o travesía. En los últimos años, la compañía ha realizado mejoras en la accesibilidad de sus servicios, en la carta a bordo y la digitalización de los procesos de embarque, todo ello sin perder el trato directo que la ha caracterizado desde sus inicios.

Aunque el transporte del pasaje representa una parte importantísima de la actividad de Armas Trasmediterránea, la carga es su otro gran pilar. Solo durante el pasado año, la naviera transportó unas 8,5 millones de toneladas de mercancía, 4,5 millones de metros lineales y 550.000 unidades de carga al año, incluyendo alimentos frescos, combustible, materiales de construcción, productos farmacéuticos, mercancía peligrosa y bienes de consumo.

Este movimiento constante sostiene el abastecimiento de todas las islas y asegura que los recursos necesarios lleguen a cada rincón del archipiélago. En esta línea, la modernización de la terminal de La Esfinge, en Las Palmas de Gran Canaria, y la optimización de diferentes procesos logísticos, han permitido reducir tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia operativa.

Presencia estratégica

El Grupo Armas Trasmediterránea se posiciona, así, como un referente no solo en Canarias, sino también en su conexión con la Península y mercados internacionales como Marruecos y Argelia. Según datos del ranking internacional Shippax Database, ocupa el puesto número 15 en capacidad de metros lineales de carga rodada y el número 19 en capacidad de pasaje del Top 20 mundial de compañías de ferries.

En este sentido y aterrizado a las islas, la terminal de La Esfinge acoge la operativa de los dos fast ferries de la ruta Las Palmas-Tenerife, el barco que conecta Las Palmas con Arrecife, el ferry que enlaza Las Palmas con Fuerteventura y los buques de la ruta Cádiz-Canarias, consolidando la operativa en una única ubicación que refuerza la eficiencia y la seguridad. «Gracias a esta reorganización estratégica que hemos efectuado en este mismo año, somos capaces de garantizar un servicio ágil, sostenible y adaptado a las necesidades del sector, al tiempo que trabajamos por mantener nuestro liderazgo en la conectividad interinsular y papel que jugamos en el desarrollo de la economía del archipiélago», explica Martínez.

El objetivo de la compañía siempre ha estado en mantener a las islas conectadas de la forma más eficiente, pero también buscando las alternativas más sostenibles. La apuesta por biocombustibles y sistemas de propulsión más limpios de la naviera refleja que es posible avanzar e innovar sin perder de vista la responsabilidad con las personas y el medio ambiente.