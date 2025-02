Montivili contra el vértigo

No hay margen de error para la UD con el descenso ya al acecho en el encuentro de este lunes (20.00 horas) ante el Girona

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de febrero 2025, 19:32 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

La UD llega a Girona solo dos puntos por encima del descenso, con Espanyol o Valencia encareciendo la permanencia con sus triunfos y un panorama clasificatorio que no pilla de sorpresa para estrenar febrero: exceptuando a un Valladolid que ya es carne de cañón, todo está por decidir en la batalla por la permanencia y las dos plazas que quedan por completar anuncian batalla y de la buena. La factura que toca pagar por un inicio de 2025 más que discreto, sin triunfos todavía y más derrotas que nunca, pasa por comparecer este lunes en Montilivi ya con relativas urgencias.

Se le está haciendo largo el invierno a una UD, con síntomas de declive de aquel fútbol alegre y vigoroso que aceleró el paso antes del parón navideño y con adornos como someter al Barça en Montjuic o secar a la Real en San Sebastián. Tiempos lejanos que han dado paso a una actualidad más sombría. Ahora toca probarse frente a un Girona con colmillos, que viene de cubrir su primera participación en Champions y enfila el tramo final del curso con la obligación de meterse arriba, reto al alcance pero que pasa por ganar y ganar. Le pesan sus cuatro derrotas consecutivas, Sevilla (1-2), Milan (1-0), Rayo Vallecano (2-1) y Arsenal (1-2), y busca redención ante una UD que no está para regalos.

Martínez recordó no hace mucho el panorama apocalíptico de octubre para atemperar extremismos. No disimula que lo que ve tampoco cubre sus expectativas, aunque evita ir más allá de su análisis semanal. Lo que importa es lo inmediato, no lo que pasó ni lo que vendrá después. Entiende que es la estrategia adecuada, que funcionó en la abundancia y también es aplicable en momentos como el vigente.

Convocatoria de la UD para el partido ante el Girona.

Y en esa tarea de mentalización y página nueva no ha dudado en tirar de Bajcetic, que con dos entrenamientos junto al grupo apunta a titular. Más cuando Sandro y Januzaj han ampliado la lista de bajas en la que ya se contaba con Campaña y Marvin o el sancionado de larga duración Essugo. Al menos regresa Viti, habrá que ver en qué disposición física, y el mencionado mediocentro cedido por el Liverpool.

Adaptación estratégica

Del encaje de Bajcetic dependerá mucha de la suerte, en adelante, de una UD que necesita aire nuevo y fresco en una sala de máquinas bloqueada. Kirian no termina de romper, Javi Muñoz no es Javi Muñoz, Loiodice ha quedado como excedente y a Essugo no se le espera hasta final de mes. De ahí la apuesta por un especialista capacitado para mandar y hacer jugar, dotado de técnica y mando y con la jerarquía que la ha dado su recorrido en la Premier. Que Jurgen Klopp le diera las llaves de Anfield dice mucho y bueno de su capacidad a sus veinte años. Martínez espera de él que ejerza de elemento dinamizador y contagie a los demás. Eso, y que Moleiro salga de su timidez y Silva las vuelva a enchufar. Conviene, además, ajustar atrás y proteger a un Cillessen que jornada sí y jornada también luce demasiados guantes por su exposición.

Ampliar Cillessen, durante un entrenamiento.

La competición no espera por nadie y la UD sabe que toca compaginar esta misión cabalgará entrre partido y partido. Girona aparece como primera estación y se asume que no se puede volver a casa con las manos vacías. Por mucho que digan que no se mira la tabla, el vértigo planea.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Herrera, Iván Martín; Bryan, Van de Beek, Danjuma; y Abel Ruiz.

UD Las Palmas: Cillessen; Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Kirian; Bajcetic, Manu Fuster, Moleiro; y Fábio Silva.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz)

Estadio: Estadi de Montilivi.

Hora: 20:00 horas.