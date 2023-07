Yoda se cuela en el pleno de investidura

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El maestro Yoda, aquel que convirtió al joven Luke Skywalker en el jedi que lideró la rebelión en la primera trilogía de 'La Guerra de las Galaxias', se dejó ver en el discurso de investidura de Fernando Clavijo este martes.

Fue en el tramo final. Clavijo abogó por un Gobierno resolutivo, que no se deje llevar por el fatalismo, y fue ahí donde intercaló una de las frases más populares de la saga cinematográfica: «No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes».

Así fue el pasaje leído por el líder de Coalición Canaria: «El fatalismo, la melancolía, la repetición ciega y monótona de respuestas fracasadas, el miedo al cambio, las visiones cortoplacistas, las siestas ideológicas. Todo eso debe terminar ya porque, señoras y señores diputados. Porque todos, Gobierno y oposición, tenemos muchísimo que hacer y debemos empezar cuanto antes. 'No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes'. Porque hay que dejar de intentar y comenzar a trabajar. Y es a lo que me comprometo con ustedes; a trabajar para que la Canarias que queremos sea posible».