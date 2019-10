Vox repite el día 18 en la terraza Tao

Canarias está en la agenda de los partidos políticos de ámbito nacional de cara a las elecciones de noviembre, incluso entre aquellos que no sacaron parlamentario alguno en los anteriores comicios.

Es el caso de Vox, que anuncia que su secretario general, Javier Ortega-Smith, estará el día 18, a las 19.00 horas, en Las Palmas de Gran Canaria. El lugar elegido vuelve a ser el mismo que en las anteriores elecciones: la terraza Tao.

No lo tiene fácil Vox en estos comicios en las islas, pues viene no solo de un fracaso en los comicios generales, sino también de ver cómo en las elecciones autonómicas y locales de mayo no sacó ni parlamentarios, ni concejales, ni consejeros insulares.