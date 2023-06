CC no votará una investidura con Vox o Bildu pero valorará sus iniciativas

Coalición Canaria (CC) no votará la investidura de un Gobierno de España en el que tenga presencia Vox, pero tampoco Podemos, Bildu o Esquerra porque «va en contra de la esencia» de este partido.

La diputada electa del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, expresó ayer la línea roja de su organización, aunque puntualizó que sí valorarán los proyectos legislativos e iniciativas que se presenten, «con independencia de quien las firme», si son buenas para el archipiélago.

En una rueda de prensa con las candidatas al Congreso Cristina Valido (Santa Cruz de Tenerife) y María Fernández (Las Palmas), la dirigente de CC consideró que que el mejor escenario para su partido en Madrid es que el Gobierno de España no tenga mayoría absoluta: «es la mejor situación porque nos permite negociar».

Oramas, que se mostró «feliz de pasar el testigo a un equipazo», agregó que «cuando Canarias ha estado más fastidiada ha sido cuando ha habido mayorías absolutas» porque, asegura, se toman las decisiones sin contar con la comunidad autónoma y recordó el recorte al convenio de carreteras por parte del Gobierno de Rajoy que se tuvo que solventar ante la Justicia.

Decisivos

Para evitar estas situaciones, el objetivo de Coalición Canaria es ser «determinante» en la gobernabilidad del país en la próxima legislatura, tal como lo ha sido en cinco ocasiones en la historia y en otros muchos momentos en proyectos que han resultado decisivos.

Al respecto, la candidata tinerfeña, Cristina Valido, aseguró que la comunidad autónoma necesita diputadas «valientes y no obedientes, independientes, que solo obedezcan a Canarias y a los canarios, y no a ningún partido con sede en Madrid». Por eso, apeló al voto útil, que a su juicio es el nacionalista, porque «Canarias no puede quedarse sin voz en el Congreso».

Las tres dirigentes apuntaron asimismo que «cuando se habla de canarios que defienden a Canarias» ante las instituciones del Estado «la gente solo conoce los nombres de los diputados nacionalistas». Agregaron que ni siquiera cuando ha habido representantes de las islas en el Consejo de Ministros se ha oído su voz en defensa de los intereses isleños.

Tanto Cristina Valido como María Fernández, destacaron que en las elecciones generales del 23 de julio, Coalición Canaria no aspira a gobernar el paíssino que el Ejecutivo «sea del color que sea» se ocupe del archipiélago.

Reiteraron que «se trata de Canarias, no de Pedro Sánchez ni de Núñez Feijóo». Las candidatas insistieron en que «cuando Coalición Canaria es decisiva en Madrid, el archipiélago se beneficia»

Ana Oramas y las dos candidatas se mostraron convencidas de que dispondrán de tres escaños en el Congreso de los Diputados -la tercera es la palmera Guadalupe González Taño- «que pueden ser cuatro» si en la próxima convocatoria electoral consiguen los mismos apoyos que obtuvieron en las autonómicas del 28 de mayo, apuntaron en una rueda de prensa.

Sin prisa

La agenda canaria «se sigue postergando y los únicos que piensan en Canarias son los nacionalistas», dijo ayer María Fernández al reclamar el voto útil para que Coalición Canaria «sea decisiva en Madrid con el objetivo único de defender los intereses del archipiélago».

Mientras tanto, dijo, otras formaciones «están pensando más en dar espectáculo y estar preocupados por sus socios que por dar solución a los problemas de la ciudadanía».

En este sentido, la candidata por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, apuntó que ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias «tienen ninguna prisa» por resolver los asuntos que afectan a las familias y empresas isleñas.

Al respecto, subrayaron que Canarias «podría perder derechos conquistados» si no hay nacionalistas en el Congreso o las partidas comprometidas, como los 200 millones negociados por CC y recogidos en los presupuestos del Estado y que siguen «parados» en Madrid.

En esta partida figuran 100 millones para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60% en el IRPF o una cantidad para la atención de la salud mental.

Las dos dirigentes de Coalición reiteraron el desconocimiento que existe en Madrid de la realidad canaria, lo que implica que cada cuatro años «esté quien esté» haya que explicarle la situación de las islas.