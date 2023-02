«Víctima de un error»

Se veía venir y se cumplieron las previsiones: Coalición Canaria fue crítica con el caso Mediador pero menos que el Partido Popular. Bastante menos. En los pasillos, que todo lo interpretan pero también lo distorsionan, muchos lo interpretaron como un gesto de cara al 28 de mayo. Más bien al 29, cuando ya estén contados todos los votos y haya que ver cómo se puede articular una mayoría parlamentaria.

La primera jornada del debate deja esa impresión y también que a Ángel Víctor Torres le sobraron al menos quince minutos en su discurso. Lo leyó en un iPad, con algún contratiempo cuando se le fue la pantalla, y solo subió el tono cuando lo que iba a decir no estaba escrito: el pasaje relativo al caso de presunta corrupción.

Por cierto, Torres evitó hablar de caso Mediador, como tampoco llamó por su nombre al caso Mascarillas. Pero daba igual: flotaban en el ambiente, como si Marco Antonio Navarro estuviese presente en la tribuna de invitados.

En ese espacio sí estuvo Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, que todavía no ha explicado por qué se marchó del área de Deportes Ángel Luis Pérez, el otrora amigo del mediador y que con su denuncia dio origen a que los móviles de Navarro acabaran en manos de la Policía Nacional. Junto a Martín, se dejaron ver, entre otros, el senador autonómico Santiago Pérez, la diputada Tamara Raya, el alcalde lagunero, el presidente de la Zona Franca grancanaria… como si alguien hubiese tocado a rebato para que los socialistas apoyasen a Torres en el duro trance de dar la cara ante el escándalo nacional de un diputado con una prostituta poniéndole el brazo por encima y su sobrino dando buena cuenta del olor de una mesilla de hotel.

Tras el paréntesis del almuerzo, José Miguel Barragán abrió la sesión vespertina. Lo hizo, como ya se dijo, con críticas pero sin sacar la guadaña. Con tirones de oreja pero sin dinamitar todos los puentes… quedan menos de 100 días para el 28 de mayo y todo lo que se diga ahora puede ser utilizado en su contra. O a favor. Pareció que ponía a Torres en un apuro al preguntarle por el vídeo de Taishet Fuentes en una habitación de hotel pero acto seguido dijo que, sin conocer la respuesta, dejaba constancia de que la daría por buena.

Otro fue el tono de Manuel Domínguez, presidente regional del Partido Popular. Ya había dejado claro el lunes que para ellos el caso Mediador es pieza mayor, sobre todo si de verdad se habló de acabar con su carrera política.

El PP está abiertamente en modo preelectoral, tanto aquí como en Albacete o Palencia. Y han encontrado un filón en el caso Mediador. Una mina que van a explotar porque sospechan que hay más carbón que sacar e incluso algún diamante oculto.

Los populares parten de unos resultados malos en 2019, de manera que este trampolín que es una presunta red de corruptelas no lo van a dejar pasar. Y a nivel nacional, menos aún. Porque en esto hay que ser sinceros: a ver qué partido consigue salir indemne cuando uno de los suyos aparece en las fotos y en un sumario judicial con imágenes, frases y movimientos bancarios indefendibles.

Hoy será el turno de los partidos que sustentan el Pacto de las Flores. El mayor interés de lo que digan es el grado de pasión que pongan para defender la reedición del cuatripartito. Atentos en eso a Casimiro Curbelo…

Resumiendo: hubo momentos en que la sesión recordó una vieja canción de Alaska y Dinarama. Aquella en la que se decía lo de «víctima de un error, sabes que no fui yo, reo de confusión, víctima de una triste decisión»… un pasaje como anillo al dedo para la decisión de poner a los Fuentes en Ganaderia. Con Torres, cual cantante en karaoke, añadiendo lo de: « Me consta que la fatalidad se cebó en mí y nadie me lo puede negar. Es cierto que lo que yo vi resultó ser el fin de la civilización».

Pero sucede que la canción también dice: «No pudo ser, culpable soy, según la ley no lo maté, tú no me crees y ahora busco cómo salir del paso».

Un clásico que aguanta el paso del tiempo.