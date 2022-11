«Vamos a hablar y confluir con otros partidos para ser mayoritarios»

-Cuando se anunció su candidatura, manifestó que su objetivo es aglutinar el voto de centro derecha de Gran Canaria en torno al PP. ¿Cómo piensa hacerlo?

– El PP fue el partido mayoritario en Gran Canaria en la primera década de este siglo con una diferencia muy notable respecto al resto de formaciones. Eso se fue perdiendo, y mi propósito es recuperarlo. Creemos que nuestro proyecto es el mejor y, por tanto, debe gobernar en Canarias y Gran Canaria. Además, si queremos que deje de gobernar el tripartito, es imprescindible tratar de unificar ese voto. Junto a esa tarea, también debemos tener diálogo con los dirigentes de otras formaciones con los que tengamos afinidad ideológica para buscar fórmulas de encuentro y confluir, de manera que nos permita volver a ser mayoritarios. Para eso voy a presentar un proyecto moderado, sensato, previsible, y que pueda atraer también a gente desencantada que en algún momento apostó por el PSOE.

– ¿Esos acuerdos con otras formaciones serían antes o después de las elecciones? ¿Con quien quiere negociar, con UxGC y Ciudadanos?

– Voy a tratar de abrir el diálogo con muchas organizaciones que se han presentado de forma separada al Partido Popular en elecciones locales para ver si es posible llegar a un acuerdo. Por mi parte, voy a poner todas las facilidades posibles para generar esa confluencia.

– ¿En un primer paso intentará 'captar' a líderes de Cs, como ocurre en otros lugares del país?

– Ciudadanos no tiene la fortaleza que tuvo en otro momento y perfectamente veo identificadas sus propuestas con el PP. De hecho, todos sabemos como surgió esta formación y sería razonable unificarlos a todos. Yo gobierno con Cs en Santa Brígida y no hay diferencias ideológicas. Insisto en que tenemos capacidad, estructura, y ya hubo un momento en que la ciudadanía apostó por el PP, y no veo por qué no lo puede volver a hacer. La situación política en España es especialmente grave para que todos seamos conscientes de que es necesario un cambio político profundo.

– ¿Cuáles son sus prioridades para Gran Canaria?

– La pregunta que nos debemos hacer todos es si Gran Canaria está mejor o peor que hace cuatro u ocho años, que son los que lleva este Gobierno. Desde mi punto de vista, los ciudadanos de esta isla están hoy peor. La situación no es buena, las familias llegan con dificultad a final de mes...

– No puede achacar toda esa responsabilidad al Cabildo

– No todo es responsabilidad del Cabildo, pero tiene muchas herramientas para tratar de revertir esa situación y no lo está haciendo. A mí me gustaría tener un Cabildo en el que la sociedad civil sea protagonista; que en vez de poner problemas, remueva los obstáculos para que el que quiera desarrollar un proyecto lo pueda hacer sin más intervención que la necesaria.

– Son objetivos poco concretos

– Es verdad que es un objetivo genérico, pero a partir de ahí se puede concretar en aspectos prácticos y cuantificables. La sociedad civil debe tener más fortaleza que la que tiene ahora; se debe dar más apoyo a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios, que son los grandes generadores de empleo de Gran Canaria. En esta isla, los datos siempre son peores que en el resto. Por ejemplo, analizando los resultados del turismo, vemos que se ha perdido un 13% respecto a 2019, mientras que en Tenerife solo ha sido un 1%. ¿Por qué nos hemos acostumbrado y normalizado a tener peores cifras que el resto del archipiélago? Me gustaría que Gran Canaria liderara cifras de crecimiento turístico o de creación de empleo. Otro dato. A 30 de septiembre, la ejecución media de todas las consejerías del Cabildo apenas llegó al 42%. Es desalentador. No todo es aprobar mes a mes una retahíla de subvenciones, sino gestionar.

– ¿Considera que está agotado el proyecto de Antonio Morales?

– Me presento porque considero que sí. El tripartito ha dejado mucho que desear y todas aquellas promesas que hicieron en 2015 y reiteraron en 2019 no son nada favorables. Otro ejemplo es el área sociosanitaria: tenía una previsión de crear 1.500 plazas que se han quedado reducidas a 30.

– Se ha echado en falta una posición clara del PP sobre grandes asuntos que afectan a la isla

– No lo comparto. Hemos estado presentes en todos los debates públicos de Gran Canaria. Otra cosa es que se nos haya oído más o menos por las dificultades que se tienen cuando se está en la oposición. Yo llevo 40 días como presidente del PP de Gran Canaria y quiero volver a posicionar al partido, que la gente vuelva a confiar, ampliar el apoyo electoral y estar presentes en todos los debates clave de la isla.

– El día después de las elecciones, ustedes lo tienen un poco más difícil a la hora de negociar, porque practicamente solo tendrían como aliado a UxGC

–Confío en el apoyo mayoritario de los ciudadanos y en conformar gobierno. Siendo el partido ganador, la Presidencia la ostentaría el PP. Sería ingenuo pensar que voy a conseguir mayoría absoluta, pero sí es verdad que cuanta más fortaleza, más capacidad para negociar. Inicialmente, mi acuerdo será con los ciudadanos. Después, ya pondremos las cartas sobre la mesa. Si no sumamos, abriré diálogo con todos excepto con los que estamos lejos ideológicamente.

– ¿Solo excluye a Podemos?

– Sí. No tenemos puntos en común. En cambio con el PSOE gobernamos en algunos ayuntamientos e incluso en el Cabildo de La Palma. Estaré encantado de conversar con los que coinciden conmigo en el análisis. Por ejemplo, el candidato socialista ha dicho que quiere que Gran Canaria vuelve a ser una isla líder, a pesar de que su partido lleva gobernando en el Cabildo ocho años. Igual, hasta nos podemos poner de acuerdo en la búsqueda de soluciones.

Miguel Jorge, esta semana en el Cabildo. / cober

¿Tiene manos libres formar la candidatura con la que quiere concurrir al Cabildo de Gran Canaria? ¿Qué lista necesita para llevar a cabo su proyecto en la isla?

– Bueno, soy el presidente insular del partido y soy el candidato al Cabildo, y aunque no significa que tenga manos libres para hacer lo que yo quiera, tengo bastante que decir en la conformación de esa candidatura. Lo que yo quiero es conciliar varios perfiles. Me parece importantísimo el perfil municipal, que haya gente que venga de los municipios, porque el Cabildo tiene que estar volcado en los municipios, tener gente en el Gobierno insular que conozca sus realidades, sus carencias, sus dificultades, que sepan como ayudarlos, especialmente a aquellos ayuntamientos con menos capacidad, tanto económica como técnica y de personal. Por otro lado, también quiero que haya gente con un perfil sectorial importante, que conozcan el área turística, porque el Cabildo lleva muchos años sin dedicarle el esfuerzo suficiente para cambiar tendencias en este sector. O que conozca en profundidad la parte social, que es absolutamente relevante. También es importante contar con gente que sepa de números, que tenga conocimiento técnico desde el punto de vista económico, fiscal y presupuestario. Con todo eso, pretendemos conformar un gobierno lo más profesional posible para gobernar la isla.

– ¿Marco Aurelio Pérez sigue teniendo cabida en su proyecto?

– Marco Aurelio es una persona fundamental en el Partido Popular. Fue el anterior candidato al Cabildo y es el actual portavoz. Tengo pendiente una conversación con él para conocer sus intenciones respecto al Cabildo y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y entre los dos trabajamos de manera muy unida, conformamos un equipo muy bueno y no tenemos diferencias de criterio ni de aspiraciones, ni siquiera personales, que puedan entrar en conflicto. Es una persona relevante para nosotros.

– ¿Eso significa entonces que cuenta con su apoyo para seguir en el Ayuntamiento y en el Cabildo?

– Cuenta con mi apoyo para conformar entre ambos la mejor opción posible.

– Las Palmas de Gran Canaria define en gran medida los resultados del Cabildo y del Parlamento de Canarias por esta isla. ¿Le preocupa que el retraso del Partido Popular en definir su candidato al Ayuntamiento perjudique al resto de candidaturas?

– Las dos grandes formaciones políticas con opciones de ostentar la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, no han definido su candidato. Cada cosa tiene su momento y se decidirá pronto. Estamos a principios de noviembre y todavía hay tiempo de consolidar el nombre que liderará nuestra candidatura.

–¿Habrá sorpresa?

– Estamos valorando...Manuel Domínguez ya indicó que practicamente está decidido pero primero deben ser los comités electorales los que hagan las propuestas y las capitales de provincia se anunciarán de manera conjunta en toda España según el calendario del partido.