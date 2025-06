Tres de cada diez menores asilados piensan renunciar ante el miedo a irse

Imagen de archivo de un menor extranjero no acompañado tras su llegada en una patera a El Hierro.

Tres de cada diez menores extranjeros no acompañados que han obtenido asilo o habían empezado los trámites prefieren renunciar a sus derechos ante la perspectiva de tener que abandonar las islas. Es la estimación que preocupa a algunos trabajadores sociales y responsables de ONG que atienden a estos menores —cerca de 1.200—, de los cuales la mayoría procede de Malí. El 83% tiene 16 años y el 90% son varones. Esta situación implica para ellos renunciar a contar con papeles que les permitan trabajar a partir de los 16 años e incluso continuar su educación más allá de la etapa secundaria.

La alarma saltó tras el auto del 25 de marzo del Tribunal Supremo, en el que se obliga al Estado a integrar a estos menores en el Sistema Internacional de Protección, aunque en la práctica no signifique necesariamente que tengan que salir de las islas.

El pasado 29 de mayo, el Alto Tribunal celebró una vista en la que estaban citados el Estado y Canarias, y constató el «claro incumplimiento» de la medida acordada en marzo, ya que en ese momento —ni tampoco ahora— se había evaluado a ningún menor ni se había elaborado una relación completa y precisa de los mismos.

El Ejecutivo central alegó que no disponía de plazas libres en el Sistema Internacional de Acogida e incluso reconoció que la organización del sistema no está pensada para menores extranjeros no acompañados.

El Supremo respaldó el argumento de Canarias de que los centros en las islas estaban «hacinados», y el tribunal entiende que, al incluirlos en el sistema internacional, los centros de acogida se aliviarían al reducir el número de chicos que atienden. Sin embargo, alertan las ONG, en muchos centros no hay tal colapso por el número de menores atendidos. Además, estos chicos están «arraigados», escolarizados y forman parte de clubes deportivos.

Para ellos, sacarlos de estos centros y de las islas sería un «doble castigo».

Cabe recordar que tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijeron desde el comienzo del proceso que tendrían en cuenta la opinión de los menores ante su supuesta salida de las islas hacia otras comunidades. Entrevista a la que también deben someterse los refugiados.

Por otro lado, fuentes jurídicas indican que el auto del Supremo obliga al Estado a hacerse cargo de los refugiados, aunque la atención puede ser delegada en entidades. Lo que debe hacer el Gobierno es sufragar los gastos de estos chicos, dinero que hasta ahora corresponde entregar a la comunidad autónoma.

Cabe recordar que 980 personas han solicitado asilo este años en Canarias, siendo la octava comunidad con más migrantes solicitantes de refugio político según publicó Migraciones este viernes.

