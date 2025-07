Tres décadas del «nuevo nacionalismo canario»

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de julio 2025, 23:06 Comenta Compartir

El recientemente fallecido expresidente de Canarias, Manuel Hermoso (89 años), seguramente no imaginó hace tres décadas que su féretro lo portarían agentes de un cuerpo dependiente del Gobierno regional: la Policía Canaria. El ingeniero metido a político en el seno de la Unión del Centro Democrático (UCD) no solo fue el primer presidente nacionalista del archipiélago, sino que su figura simboliza la época fundacional del «nacionalismo canario institucional». Un movimiento que no surge ni de la radicalidad, ni de las bases, sino de sectores integrados en las instituciones. Entre quienes asumían la «nación canaria», pero eludían apelar a la «independencia». Una sensibilidad que aparcaba las ideologías y privilegiaba el «canarismo útil». En palabras de Victoriano Ríos, fundador del Partido Nacionalista Canario (PNC), Hermoso fue «el padre del nuevo nacionalismo canario». ¿Qué queda hoy de ese movimiento?

Hermoso fue uno de los impulsores de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), poco después de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) y finalmente de Coalición Canaria (CC). Y logró consolidar un proyecto que sobrevivió a la crisis con parte de la militancia de Gran Canaria y la creación de Nueva Canarias (NC) manteniéndose en el Gobierno durante 26 años consecutivos (1993-2019) y a dónde han vuelto tras cuatro años de gobierno del PSOE. ¿Es el mismo nacionalismo?

Ampliar Presidentes. De izquierda a derecha. De pie, Hermoso, Martín y Rodríguez. Sentados, Fernández, Saavedra y Olarte. C7

De ATI a Coalición Canaria

El «nacionalismo institucional» surge entre un grupo de alcaldes que fundaron ATI para defender a la isla de Tenerife del poder de Gran Canaria. Era el año 1983 y el Gobierno estaba presidido por el socialista Jerónimo Saavedra.

Fue un momento en el que una parte de los militantes de UCD y después de CDS descubrieron también el nacionalismo. Le pasó al expresidente canario Lorenzo Olarte, en el Centro Canario Independiente (CCI) y en el Centro Canario Nacionalista (CCN), que apoyó en 1993 a la coalición de partidos de la que surgió CC.

Pero también había otro nacionalismo, como el del Partido de la Revolución Canaria, donde militaba Gonzalo Angulo, la Asamblea Canaria o los cristianos de base de la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria (CANC). Incluso antes, en plena dictadura, la Unión del Pueblo Canario (UPC), que llegó a gobernar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Manuel Bermejo gracias al apoyo del PSOE. O Fernando Sagaseta, del Partido Comunista, que fue diputado nacional. Y desde 1977, en Fuerteventura se hacía notar Asamblea Majorera (AM), donde milita hasta hoy Mario Cabrera. Esta, en 1995, se integró en CC pero manteniendo su personalidad.

Ampliar El recientemente desaparecido expresidente de Canarias, Manuel Hermoso C7

Las Agrupaciones Independientes de Canarias

En 1983, el mismo año que nacía ATI que unió a Hermoso, Adán Martín y a un Luis Mardones llegado de UCD, también se creó la Agrupación Palmera Independiente (API), con Antonio Castro Cordobés al frente, y a AM le salía un competidor por el centro: Independientes de Fuerteventura (IF), con Ildefonso Chacón Negrín. También había nacionalismo político en Lanzarote. Allí se fundó la Agrupación Independiente de Lanzarote con Antonio Lorenzo Martín. Apoyaron a la creación de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), de donde se salen en 1992 ya convertidos en el Partido Independiente de Lanzarote (PIL) con Dimas Martín.

En Gran Canaria, Rafael Pedrero, Jaime Llinares y Cristina Molina Petit son las cabezas visibles de la Agrupación Independiente de Gran Canaria, que en 1988, a cuenta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se salen de las AIC. Poco después, en 1992, José Carlos Mauricio, que venía también del Partido Comunista, lidera ICAN, una coalición que unió a la Asamblea Canaria Nacionalista (ACN), a Izquierda Canaria Unida (ICU), donde se había integrado UPC y Sagaseta, y a la Unión Nacionalista Canaria.

La moción de censura al segundo Gobierno de Saavedra, en 1993, unió a partidos de derecha e izquierda que se denominaban nacionalistas. Era el cuarto gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, tras el del propio Saavedra (1983-1987), el de Fernando Fernández (PP) en 1987 y el de Lorenzo Olarte (CDS), entre 1988 y 1991.

Las AIC, el nuevo CCN de Olarte, ICAN de Mauricio, el PNC de Ríos -que llegó a ser el primer miembro de honor de CC- y Asamblea Majorera (AM) se coaligaron en Coalición Canaria y derribaron a Saavedra. CC fue «resultado de la voluntad de las élites locales e insulares de Canarias, especialmente las de Tenerife, por hacerse con el control del poder regional», destaca Francisco Pomares en un artículo para el XXII Coloquio de Historia Canario-Americana (2016).

Ampliar Nacionalistas. De izquierda a derecha, Hermoso, Martín, Zerolo, Rivero, Olarte y Rodríguez. C7

Canarias tuvo así a su primer presidente nacionalista, Manuel Hermoso, aunque CC no fue un partido hasta 1997.

«No hay un solo padre del nacionalismo canario», asegura Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias - Bloque Canarista. «El nacionalismo no nació con Hermoso, él llegó a un movimiento que ya estaba en marcha. Hermoso se incorpora por la derecha a un proceso que ya existía desde la izquierda», señala.

Nacionalistas en la dictadura

Para Rodríguez, «el nacionalismo en Canarias tiene su origen en el franquismo», con grupos como Canarias Libre. En la Transición surge una expresión más organizada: Unión del Pueblo Canario (UPC), un nacionalismo de izquierda «autodeterminista», con presencia institucional desde 1977. Rodríguez se identifica con esa tradición: «Yo fui candidato con la UPC... una versión más constitucional del nacionalismo de izquierda autodeterminista».

Además, señala, las AIC «no tenían nada de nacionalista al principio... era insularismo de derechas», recalca. Para Rodríguez, es de destacar que en la censura a Saavedra se juntaron «fuerzas desde la izquierda y la derecha nacionalista» y define a la Coalición Canaria de entonces como «una federación de partidos de obediencia canaria».

«En 2003 abandonamos ese barco por diferencias políticas. CC quedó en manos de los sectores conservadores» Román Rodríguez Nueva Canarias

El propio Rodríguez fue presidente de Canarias entre 1999 y 2003 bajo las siglas de CC. Pero aquella aventura política no llegó a buen puerto. «La ruptura se produce por diferencias ideológicas. En 2003 abandonamos ese barco por diferencias políticas. Coalición quedó en manos de los sectores conservadores, capitaneados por [José Carlos] Mauricio, que había cambiado de bando. Lo que queda en Coalición es esencialmente la derecha. Nosotros representamos el nacionalismo progresista», dice el presidente de Nueva Canarias.

En 2023, el Partido Nacionalista Canario (PNC) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) también se escindieron de CC, pero dando su apoyo al proyecto y al Gobierno que preside Fernando Clavijo.

Mantener la autonomía

Asamblea Majorera, por su parte, ha mantenido siempre su estructura orgánica y autonomía a pesar de concurrir electoralmente dentro de CC desde 1995.

La relación con ICAN se rompió tras el llamado 'Pacto del Hormigón', la moción a Saavedra, explica Mario Cabrera, quien justifica dicha ruptura por el carácter centralista y por querer controlar decisiones a pesar de sumar pocos diputados.

AM entró en CC tras una «decisión debatida internamente por temor a perder autonomía frente a formaciones más conservadoras». Sin embargo, añade, se consideró estratégico unirse para combatir «el centralismo tanto del Estado como de Tenerife y Gran Canaria».

Cabrera defiende una visión descentralizada de Canarias, basada en la singularidad de cada isla, y critica duramente el «centralismo histórico» de las dos islas capitalinas. Frente a ello, pone en valor la lucha de islas como Fuerteventura, El Hierro o La Gomera.

«Hermoso entendió la unidad en la diversidad con CC como confederación de partidos insulares» Mario Cabrera Asamblea Majorera

Destaca que Manuel Hermoso supo entender «esta necesidad de unidad en la diversidad», al construir CC como una confederación de partidos insulares. Y es esa identidad ideológica la que mantiene a AM apoyando a CC, dice. El partido de Cabrera sigue siendo de «centro-izquierda», aunque dentro de CC conviven «distintas sensibilidades ideológicas según la isla», reconoce.

Coalición Canaria se define hoy para Cabrera como una fuerza «de centro moderado, que busca consensos y responde a las realidades y demandas concretas de cada isla». Cabrera insiste en que la ideología no debe «entorpecer» los servicios básicos como educación o sanidad, que deben ser públicos y eficaces. Para Román Rodríguez, sin embargo, cuando se habla de estar fuera o que no prime la ideología es que «se es de derechas».

A juicio de Cabrera, Coalición Canaria ha resistido mejor las divisiones internas que otras fuerzas como Nueva Canarias, que quedó concentrada solo en Gran Canaria y que ahora ha sufrido la escisión del «sector crítico».

Mario Cabrera reivindica el legado de Asamblea Majorera como «referente histórico del nacionalismo canario progresista» y cree en una Canarias construida desde cada isla, «sin imposiciones centralistas», y donde la unidad insular «no anule la diversidad local».

¿Se ha debilitado el nacionalismo?

Tres décadas después CC sigue bien asentada en Canarias, con la excepción de Gran Canaria y La Gomera. Más en las últimas cinco elecciones no ha superado la barrera de los 20 diputados al Parlamento regional, como sí hizo en 1999 y 2003. ¿Se ha debilitado el nacionalismo? Quizás siga «como siempre», esto es, en luchas internas y externas entre el nacionalismo insularista y el de la «nación canaria». Con nuevas palabras, como el nacionalismo «municipalista» que ha surgido de NC con la nueva apuesta de Teodoro Sosa (Bloque Nacionalista Rural) y Óscar Hernández (Roque Aguayro): Municipalistas Primero Canarias, más cercanos a CC que a su antigua coalición. Pero también el nuevo partido de Onalia Bueno, Somos Canarias. La alcaldesa de Mogán apoyaba desde fuera a CC en las elecciones regionales; ahora tiene su propio partido. A lo que parece, el «nacionalismo canario» sigue evolucionando, o dando vueltas sobre sí mismo.