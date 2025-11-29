Torres señala a Canarias por incumplir los plazos para reubicar a los menores El ministro de Política Territorial afea al Gobierno regional el no haber enviado los expedientes de los más de 2.000 niños que deben salir antes de marzo

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó duramente al Gobierno canario este viernes por no haber enviado a la Delegación del Gobierno los expedientes de los más de 2.000 menores migrantes solos que deben salir de las islas antes de marzo del próximo año. Tras el cambio de la Ley de Extranjería, Canarias, en contingencia migratoria extraordinaria desde el pasado agosto, puede solicitar la reubicación de chicos si su capacidad ordinaria de acogida está superada por tres veces.

«Los gobiernos autónomos tienen cuatro meses para hacer esos expedientes. Es decir, que todos los expedientes debían haber sido enviados ya a las delegaciones de Gobierno de Canarias, Ceuta y Melilla, a finales del mes de octubre. En ese sentido, nos han llegado unos centenares de expedientes de Canarias, pero estamos hablando de más de 2.000 menores y, por tanto, ya se está incumpliendo un plazo», dijo Torres.

El ministro y también secretario general del PSOE canario, atendió a los medios tras la comisión ejecutiva regional del partido celebrada este viernes en Santa Cruz de Tenerife. Dijo que su partido requería al Gobierno de Canarias «que actúe y que envíe ya sus expedientes, porque en estos momentos el incumplimiento de esos plazos es responsabilidad del Gobierno, del Gobierno autónomo y queremos culminar bien el trabajo que se está realizando en el conjunto del país, con una cuestión que es clave desde el punto de vista humanitario y de los derechos humanos».

El ministro llamó a la colaboración de todos los actores implicados, para «culminar bien el trabajo que se está realizando en el conjunto del país», en beneficio de los menores afectados por la contingencia migratoria.

Torres también habló de la no aprobación de la senda de estabilidad este jueves en el Congreso de los Diputados, que representaba para Canarias 200 millones de euros. «No ha salido adelante, con lo que Canarias pierde 200 millones de euros y, desde la dirección regional del Partido Socialista, señalamos a quienes han votado en contra de esta senda de estabilidad, entre ellos los diputados canarios del Partido Popular y de Vox, que han votado en contra de que Canarias tenga 200 millones de euros más para los servicios básicos esenciales, y por tanto, no es justo ni aceptable que se señale a quien lleva la propuesta, que es el Gobierno de España».

Para Torres, los responsables de que no saliera adelante son «los partidos que han votado en contra y, especialmente, el Partido Popular, que vuelve a poner por delante una derrota del Gobierno de España antes que el beneficio de los ciudadanos de nuestro país».

En ese sentido, abundó, «los diputados del PP han vuelto a votar en contra de Canarias y de una mejora de 200 millones de euros para Canarias».

La comisión ejecutiva del PSOE también valoró la reciente Ley de Vivienda Vacacional y criticó que «hay un Gobierno de Canarias y una Consejería que defiende a los grandes tenedores en Canarias, en vez de defender a quienes tienen una vivienda vacacional, que es lo que hemos querido nosotros: proteger a los que tienen hasta tres viviendas vacacionales».

Torres recordó que el 75% de los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias son propietarios de más de cuatro viviendas. Son «grandes tenedores» y, desde el PSOE, se pidió «un límite». Sin embargo, dijo, «no nos han aceptado esa propuesta, lo que ha significado un efecto llamada. Mucha vivienda ha entrado en la vivienda vacacional. Ahora, hay una gran amenaza de que los pequeños propietarios pierdan sus viviendas vacacionales y un encarecimiento de la vivienda o del precio de la vivienda», lamentó Torres.

Para el PSOE, continuó, la vivienda «es uno de los grandes asuntos que afectan a Canarias y, por tanto, el rumbo del actual Gobierno de Canarias y de la Consejería de Turismo es el contrario a la defensa de la mayoría social de nuestra tierra», dijo.