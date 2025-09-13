Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del ministro Ángel Víctor Torres. EFE / Luis G Morera

Torres seguirá siendo «candidatable» en 2027 si la militancia lo decide

El ministro canario adelanta su posición favorable a postularse de nuevo para aspirar a la presidencia del Ejecutivo regional en la próxima cita con las urnas

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:46

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este sábado su posición favorable a continuar siendo «candidatable» para aspirar a la presidencia del Gobierno canario en el año 2027 si así lo decide la militancia.

«Todo socialista, y si te acompaña la salud, es candidatable. Y yo lo soy si así lo quiere la militancia. Será la militancia quien decida el candidato», ha señalado ante los medios de comunicación tras ser preguntado por esta cuestión con motivo de un comité regional que celebra el partido en Gran Canaria.

De este modo, ha precisado que si la militancia cree que esa persona candidatable sea él mismo, esa posibilidad estará «siempre» en la organización socialista, mientras la salud lo apoye. «Me ha dado mucho más a mí el PSOE de lo que yo le puedo entregar a la organización, y la militancia es la que hace que nosotros tengamos el honor de poder estar en las administraciones», ha añadido.

Criticas al Ejecutivo de Fernando Clavijo

Con motivo del comité regional socialista, Torres ha hecho balance de los dos años de la presente legislatura en el Gobierno de Canarias, liderada por Fernando Clavijo, lamentando que, frente que se esté «permanentemente hablando de Cataluña o de Madrid o de Sánchez», cuando ya es el momento de que se hable de una vez de Canarias y se ponga sobre la mesa la «realidad» del archipiélago.

De este modo, en un recorrido por los «incumplimientos» del Ejecutivo regional por asuntos como vivienda, dependencia y educación, ha confiado en una nueva victoria socialista para 2027, tal y como recuerda que ocurrió en «la mayoría de citas electorales» pasadas con el PSOE, un partido «coherente». «No estamos en absoluto satisfechos con la labor del Gobierno de Canarias», ha señalado.

