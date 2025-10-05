Torres se reúne en Argentina y Chile con descendientes de exiliados canarios Desde la aprobación de la actual ley de Memoria, cerca de 900.000 personas han acudido a consulados para solicitar la nacionalidad española

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 17:35

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado a Argentina y Chile, semanas antes de que acabe el próximo 23 de octubre el plazo para obtener la nacionalidad española por parte de hijos y nietos de exiliados españoles. Torres ha querido conocer in situ cómo se está desarrollando el proceso y palpar las vivencias que se esconden detrás de las historias de muchas de las personas que se están acogiendo a este proceso derivado de la Ley de Memoria Democrática.

En los encuentros realizados en la Casa de Galicia en Buenos Aires y en la embajada de España en Chile, el ministro Torres pudo compartir momentos intensos con descendientes de exiliados canarios. Hijos, nietos o bisnietos de personas que por razones diversas abandonaron su hogar de distintas zonas de Canarias para tener un futuro mejor cruzando el Atlántico.

En el caso de Chile, Torres pudo escuchar historias como la de Vinko Agüero, bisnieto de uno de los canarios que junto a otras 55 familias de las islas se subieron al barco Orellana a comienzo del siglo XX para cruzar El Atlántico, atendiendo a la llamada del Gobierno chileno para colonizar el Lago Buri. Canarios que pusieron en riesgo sus vidas para tener un futuro en el continente americano.

En el caso de Argentina se pudo también compartir momentos intensos con descendientes de canarios como Silvia Ramos. Personas que quisieron desarrollar su vida en ese país, ante la falta de oportunidades que tenían en las islas.

«Han sido emotivos encuentros llenos de momentos únicos en los que he tenido el placer de escuchar de estos descendientes de canarios cómo te hablan de Tejeda, de Garachico, de Agulo y de otros tantos lugares de Canarias. Es una evidencia que Canarias está muy presente en América», resaltó Torres.

900.000 solicitudes

Desde la aprobación de la actual ley de Memoria, con datos oficiales a 31 de julio, cerca de 900.000 personas han acudido a consulados para solicitar la nacionalidad española. «España tiene una deuda con todas aquellas personas que por distintos motivos tuvieron que abandonar nuestro país», señaló el ministro.