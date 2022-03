Entrevista: José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria «Torres parece el hombre de Sánchez, no el presidente» El nacionalista insiste en que al Gobierno le falta capacidad de gestión para afrontar la realidad del archipiélago y de firmeza en su relación con Madrid

-Canarias lleva desde 2020 en continuas situaciones de emergencia. ¿El Gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer?

-Entendemos que siempre hay dos fases: una de emergencia, tanto en la pandemia, el volcán... ahí el Gobierno tenía estructura y ha actuado como debía. Pero una vez que pasa esa primera fase, hay que trabajar para que las cosas ocurran, y ahí es donde vemos a un Gobierno flojo, que le cuesta arrancar y tomar decisiones. No sé si es un problema de liderazgo del presidente o un problema de equipo, pero la realidad es que está llegando tarde.

-Decía el año pasado en su intervención en el Debate de la Nacionalidad que el Ejecutivo no tenía capacidad de gestión ni liderazgo político. ¿Sigue pensando lo mismo?

-No solo pienso lo mismo, sino que creo que ha empeorado. Y a las pruebas me remito. El Gobierno sigue actuando a trancas y barrancas. Las crisis le han permitido tirar de decreto-ley para gobernar, que por cierto los hemos apoyado en un 98%. Por eso, cuando hablan de diálogo, ¿a qué se refiere? ¿Donde quieren que participe la oposición? ¿Cómo entienden el consenso? ¿En el seguidismo? No puede ser, porque nosotros tenemos capacidad de propuesta, pero nos encontramos un Gobierno que sale en tromba a criticar. Lo hubiéramos aceptado si el Gobierno hubiera sacado, por ejemplo desde que empezó la crisis de Ucrania, un documento con sus iniciativas, pero el asombro fue en la reunión del Plan Reactiva cuando dijeron que van a esperar a ver qué hace el Estado y qué hace Europa. Canarias tiene capacidad de endeudamiento, el REF nos permite actuar, las reglas de gasto están flexibilizadas... Hay mecanismos para actuar. ¿Por qué esperar en lo que es tu competencia? Ahí es donde siempre llegan tarde.

-La capacidad es muy limitada

-Claro, pero la gente no puede esperar. La inflación no empezó el otro día, sino a finales del año pasado. Teníamos que tener previsión, porque los combustibles venían subiendo desde octubre de manera continuada. Los suministros ya estaban ocasionado problemas en la obra pública y privada. Son situaciones que el Gobierno debe analizar y prever.

-¿Entiende que el Gobierno ha sido demasiado optimista al no hacer ese ejercicio de previsión?

-Se lo dijimos en los presupuestos de 2020 y 2021: prudencia, porque están echando las campanas al vuelo demasiado pronto. Las cuentas de 2021 eran «las de la remontada», según Torres. Ahora la guerra vuelve a colocarnos en la incertidumbre.

-Los asuntos pendientes con Madrid se han ido acumulando...

-Y frente a eso vemos un Gobierno sumiso con el Estado. Mi percepción es que Torres se comporta más como un hombre de Sánchez en Canarias que como el presidente de Canarias. Y eso pasa factura: ahí está lo que dice el Gobierno canario en inmigración y lo que hace el Estado; cómo pidió una reunió urgente en 2020 para as transferencias y en 2022, no hay ni una, los recursos de inconstitucionalidad por el REF los presentó el Parlamento... Anuncian, anuncian... las palabras favoritas del presidente son «la próxima semana», pero no terminan de concluir el trabajo.

-¿Falta firmeza? Frente a la confrontación de CC, Torres optó por el diálogo.

-Se confunde firmeza con falta de diálogo. Ser firme, ser contundente, es hacer saber que el Estado no está hablando con el compañero menor del PSOE, sino con el presidente de Canarias, y eso no lo refleja Torres. Por supuesto que con diálogo y consenso, pero con firmeza, porque solo con diálogo y consenso no se está concretando nada.

-El Gobierno reitera que cuenta con más fondos que nunca. ¿Confía en que haya mejores resultados que nunca?

-Eso esperamos. Nosotros insistimos en que el decreto ley contemplara los mecanismos que permitieran tomar decisiones ágiles y rápidas. A pesar de que hemos apoyado al Gobierno en este proceso, hay cosas que no nos gustan, como que en 2022 se destinen recursos para la rehabilitación de edificios públicos. No digo que no haya que invertir en esas mejoras, pero al marcar las prioridades, entendemos que esos recursos son más importantes en la sociedad o en servicios esenciales. Lo que nos preocupa es que los fondos ayuden, tanto en la parte pública como en la privada, a conseguir los objetivos que fijados por la UE y ahí las prioridades debían ser otras.

-Habla de falta de liderazgo del Gobierno pero también ha faltado en la oposición y en CC como cabeza de esa oposición

-Hubo un periodo de incertidumbre cuando salimos del Gobierno, porque también fue un ataque a toda la línea de flotación pensando que íbamos a desaparecer de todas las instituciones o que habría una división en el proyecto, pero CC ha demostrado tener la suficiente solidez para no tambalearse ante la pérdida de poder. Obviamente fue un shock y tuvimos que trabajar para asumir ese nuevo papel, pero hemos sido tremendamente leales con el Gobierno. Puede que hasta se nos acuse de débiles o poco contundentes pero la situación que hemos vivido requería responsabilidad. Ya nos hubiera gustado a nosotros en los momentos difíciles tener la oposición tan responsable como la que hemos ejercido. Y no hemos encontrado reciprocidad por parte del Gobierno de entender que el principal grupo de la oposición quiere colaborar. Hemos presentado 500 propuestas y no han asumido ninguna. No hemos sido sumisos, pero tampoco pueden decir que hemos ido a degüello.

-Después de ese shock, están ustedes recuperándose para volver al poder en 2023?

-Ahora hay otra dirección en el partido y estamos en un trabajo importante, no hemos dejado de tener contacto con todos los sectores, y desde el punto de vista organizativo, estamos en disposición de afrontar los próximos procesos electorales reforzados y con la lección aprendida.

-¿Qué aporta Vidina Espino a Coalición Canaria?

-Vidina Espino no está en CC. Ella colabora en algunos asuntos y algunas de nuestras propuestas las votará y otras no, porque no está bajo la directriz de Coalición.