Torres exige a Clavijo que haga unos presupuestos con una «apuesta social clara» El ministro, asegura que el Gobierno de España ya ha preparado el borrador de las cuentas estatales y cree que CC lo apoyará porque se cumple con la agenda canaria

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:09

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, exigió este viernes al presidente canario, Fernando Clavijo, que presente unos presupuestos autonómicos con una «apuesta social clara» que «hasta ahora no ha realizado», acorde «al momento económico» de las islas, con más de 18 millones de turistas. «Probablemente se batan récords en el año en curso y, por tanto, deben ser unos presupuestos que prioricen el gasto en lo que los canarios y canarias precisan, como una política de vivienda efectiva», afirmó.

Torres, que mantuvo como presidente de los socialistas canarios un encuentro con los dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en la sede del partido en la capital grancanaria, avanzó que el Gobierno de España va a presentar el anteproyecto de presupuesto para el año 2026, que ya han terminado los ministerios, y que será «mucho más social, que ahonda fundamentalmente en lo que los servicios básicos esenciales y los cuatro pilares que componen la vivienda, los servicios sociales, la educación y la sanidad pública». Por ello, añadió, «confiamos en que tenga el apoyo mayoritario de la Cámara».

Críticas al Gobierno canario

Torres recordó que en Canarias, hasta ahora, el Ejecutivo regional «no ha entregado ni una sola vivienda», lamentó que en dependencia se haya retrocedido y, además, que las islas sean «el farolillo rojo en cuanto a los sueldos medios» de las plantillas. «No es comprensible con más de 18 millones de turistas», dijo, al tiempo que abundó en que no se va a llegar al 5% del PIB en educación en los presupuestos canarios de 2026 y que tampoco se va a rebajar el IGIC. «Fue una falsedad manifiesta que hizo que [CC] ganara muchos votos, pero vuelven a incumplir ese compromiso con los electores para aliviar los bolsillos de las maltrechas familias de Canarias». Fue «una falacia y un engaño monumental».

Desde el PSOE de Canarias, añadió, «vamos a estar muy encima de esos presupuestos y también de la defensa de lo que es la Ley de Servicios Sociales».

Apoyo de CC a los presupuestos generales del Estado

Preguntado sobre si cree que CC apoyará el anteproyecto de las cuentas estatales, Torres no pareció dudarlo. «La agenda canaria que se firmó en el año 23 para la investidura y legislatura del actual Gobierno de España se cumple de manera exquisita, incluso sin tener presupuestos ordinarios aprobados. Y eso es lo que dicen también quienes van a Madrid y se sientan con el Ministerio de Hacienda», afirmó.

Con todo, cree legítimo que se «pida más». «Nunca está mal y estamos dispuestos a sentarnos para que incluso se puedan conseguir más cosas para el conjunto de Canarias».

Precisamente, el presidente canario ha dicho en los últimos días que no confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante los presupuestos generales de 2026 –cabe recordar que lleva dos años con las cuentas prorrogadas ante la falta de consenso en el Congreso–. «Yo soy optimista porque creo que, cuando se presenta un presupuesto que crece en lo social, es difícil decir que no, excepto aquellos que están en contra de los avances sociales. Yo entiendo que voten que no los que están a favor de las privatizaciones y no de lo público, los que externalizan los servicios y no quieren que haya una redistribución de la riqueza. Entiendo que vote que no el Partido Popular, entiendo que vote que no VOX, pero, a partir de ahí, ya no entiendo que voten que no aquellos que realmente defendemos lo público o defienden lo público y que se dirija a los ciudadanos diciendo: nuestra prioridad son los servicios básicos esenciales y, por tanto, nuestra prioridad es un equilibrio en nuestros territorios».

Torres fue, además, especialmente crítico con el PP de Canarias. «El problema es que hay quienes están con la obsesión permanente de que el Gobierno de España caiga y por eso votan en contra. No votan en contra de Pedro Sánchez, votan en contra de los españoles. ¿Porque cómo se explica que el Partido Popular vote en contra, también el PP de Canarias, fundamentalmente de Canarias, si es que se sienta en el Consejo de Gobierno con Fernando Clavijo y él lo permite?», se preguntó.