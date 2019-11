Torres confía en NC y apela a CC, ya que la agenda canaria está garantizada

El secretario general del Partido Socialista en Canarias y presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, «confía» en el voto de Nueva Canarias (NC) y «apela» al de Coalición Canaria (CC) para la investidura de Pedro Sánchez. Al respecto, indicó que si la condición de los nacionalistas para ese apoyo es que el Gobierno de España cumpla con la agenda canaria, «pueden dormir tranquilos» porque «se está cumpliendo por parte del Estado».

La valoración de las elecciones del 10 de noviembre y el preacuerdo alcanzado el pasado martes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos fueron algunos de los asuntos que abordó ayer la ejecutiva regional del PSOE. El pacto firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desbloquear la situación política y avanzar hacia un Gobierno estable fue calificado por el dirigente canario como «muy positivo» en la medida que se avanza hacia la estabilidad del país. «Se debe caminar, los electores obligan», dijo, «a que tengamos estabilidad o más síes que noes si no se consiguen los 176 diputados para que el presidente sea investido en la primera votación».

Por eso, apeló también a la «responsabilidad» de Ciudadanos, que durante la campaña electoral manifestó que apoyaría a quien ganara las elecciones. Además, señaló que el PP se ha puesto «muy nervioso» con este acuerdo y ha visto «enfado, furia y calentura» en la derecha porque se han quedado muy «descolocados». En su opinión, «al país lo que le molesta es el bloqueo y El Gobierno lo debe liderar quien ganó las elecciones» porque se necesita «Gobierno y presupuesto».

Se mostró además convencido de que «el PNV estará ahí (en el apoyo a Sánchez), igual que NC, y apelo a que Coalición Canaria se sume con otras fuerzas políticas para que haya Gobierno y presupuestos de 2020». Contar con unas nuevas cuentas, señaló «es muy importantes para esta comunidad autónoma». Insistió en que «Coalición tiene el camino expedito si quiere apoyar al Gobierno de España, porque si lo que les preocupa es el compromiso del Estado con Canarias, se está cumpliendo».

A juicio de Ángel Víctor Torres, un presupuestos prorrogado «siempre es malo porque pone cortapisas a la inversión, tiene problemas para las partida nominadas y es una situación excepcional no deseable», por lo que confía en que si finalmente hay Gobierno, el proyecto de ley de los PGE para 2020 se puedan presentar este mismo año, ya que practicamente será el mismo texto que no superó el trámite parlamentario para 2019 y del que indicó que «es un buen presupuesto social».

Añadió que, como Gobierno de Canarias, es «fundamental» la estabilidad política y además, el Archipiélago implementaría sus cuentas para el próximo ejercicio, que ya se están tramitando en el Parlamento regional, con las partidas que figuran como convenios en el presupuesto estatal y que es «muchísimo dinero». «Sería lo mejor que puede pasarnos», apostilló.

El secretario general de los socialistas canarios insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez está respondiendo a los compromisos recogidos por la agenda canaria, por lo que «cuando dicen que se retiran fondos, me gustaría que me dijeran cuáles». Recordó que el Ejecutivo regional cerró un acuerdo para carreteras con Madrid «y los 500 millones de obra no ejecutada que dicen que se han retirado están asegurados si Gobierna el PSOE en España». Por eso, y una vez superada el veto que CC puso a un Gobierno en el que estuviera Podemos, mantuvo que «si la línea roja es la agenda canaria, que duerman tranquilos, porque con el Gobierno regional reivindicando lo que nos pertenece, habrá agenda canaria, España cumplirá como lo está haciendo y tenderemos la mano ante las situaciones legítimas con firmeza, lealtad y negociando» y utilizará la justicia «como última opción».

Mostró su confianza en que Sánchez sea investido y rechazó una nueva cita electoral que sólo lograría «mayor enfado entre los ciudadanos y mayor extremismo representado en las cortes.