Torres alerta al Estado de que el REF debe quedar fuera del sistema de financiación

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Pérez, advirtió ayer al Ejecutivo estatal que cualquier propuesta sobre el nuevo sistema de financiación que se ponga sobre la mesa tiene que mantener la actual desvinculación de los recursos derivados del REF que compensan el sobrecoste de la lejanía y la insularidad. «Una vez que el REF se aprobó y se logró dejarlo al margen de la financiación esto ya no es discutible, porque así lo establece nuestro Estatuto de Autonomía», aseguró antes de participar en el acto que se celebró en el Congreso por el día de la Constitución, «no hay debate posible, lo tiene que cumplir cualquier gobierno de España, eso lo tenemos absolutamente claro», añadió.

Torres restó importancia sin embargo al hecho de que el documento que Hacienda remitió el viernes a las autonomías con una primera propuesta no refleje de forma expresa la desvinculación del REF canario. «Es un documento amplísimo que exige tiempo para su análisis con calma, pero no es más que un borrador que habla exclusivamente de los criterios correctivos, no aborda las singularidades que tienen todos los territorios de nuestro país, no va más allá», expuso, «pero insisto, estamos solo ante un primer borrador y a partir de ahí hay muchísimo más que hacer».

En cuanto a los criterios que propone el Gobierno para corregir los desajustes del sistema de financiación, pendiente de actualizar desde 2014, el presidente canario considera positivo que aumente el peso de factores como la insularidad del 3 al 4%, pero adelanta que para que el sistema sea justo se deben introducir otros criterios en el reparto, como la renta per cápita, la pobreza, el índice de paro y las singularidades de los territorios. «Queda un trecho largo para que el nuevo sistema fructifique, pero nosotros vamos a estar atentos y defenderemos los criterios de Canarias», aseguró.

El titular del Ejecutivo ve muy difícil que el nuevo sistema de reparto de los recursos estatales se apruebe esta legislatura

Dado el retraso que acumula la reforma y las discrepancias que genera el diseño de un nuevo modelo, Torres no alberga demasiadas expectativas sobre la posibilidad de que la nueva financiación autonómica se apruebe en la actual legislatura. «Estamos ante un debate de todas las autonomías con el Gobierno de España y a dos años de unas elecciones generales si se cumplen los tiempos», expuso, «hay comunidades que dicen que el criterio tiene que ser la población, otras quieren recibir acorde a lo que aportan y se han conformado bloques de unas comunidades frente a otras, por tanto no va a ser sencillo como no lo ha sido hasta ahora», añadió.

El presidente del Ejecutivo regional adelantó que Canarias «va a participar de manera muy activa» en el debate del nuevo modelo de financiación, pero apuntó también a una futura salida de las islas del régimen común. «Canarias tiene una singularidad específica, no es Navarra, no es el País Vasco, y aunque pertenecemos al régimen común tenemos algunas características que son propias», señaló, «no estaría mal que pudiéramos salirnos del régimen común, pero para eso hay que negociar muchísimo y ponernos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con la defensa de Canarias», añadió.