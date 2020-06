Torres agradece el sí de Trujillo y de Armas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha agradecido este lunes a Blas Trujillo y a Manuela de Armas que hayan aceptado ser consejeros del Ejecutivo canario cuando era más fácil decir no, y en un momento, en el que, reconoció, la normalidad no existe. Después de que Blas Trujillo y Manuela de Armas prometiesen sus cargos de Sanidad, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, respectivamente, el presidente de Canarias dijo que se trataba de una toma de posesión extraordinaria, por cuanto era más fácil decir no que aceptar el puesto.