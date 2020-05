El PSOE se limita a agradecer el servicio sin muestras de cariño

Las redes y grupos de comunicación interna del Partido Socialista son un hervidero ante cualquier noticia. Les afecte o no. A favor o en contra. Formación que lleva a gala el impulso del debate interno, ayer sin embargo no hubo eco a la dimisión de la consejera de Educación, María José Guerra. Algunos mensajes de agradecimiento por los servicios prestados, pero ninguno de adhesión y mucho menos de defensa de su gestión.

Después de un fin de semana de rumores y cruce de mensajes internos, a primera hora de la mañana de ayer, el presidente del Gobierno y líder del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, comunicaba a su ejecutiva a través de Whatsapp -el coronavirus también ha suspendido las reuniones presenciales de la dirección- el cese de Guerra como miembro del Gobierno. Poco después, ella misma anunciaba su dimisión.

Las únicas respuestas a esta comunicación fueron para apoyar al presidente, aunque más de uno recordó después que, cuando se destituyó a Teresa Cruz al frente de Sanidad, «también debió salir del Gabinete la consejera de Educación». Un melón que Torres tuvo la oportunidad de abrir incluso antes de marzo pero que dejó pasar.

Ni siquiera el secretario general y presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, levantó ayer la voz para defender a Guerra que, aunque tinerfeña, entró en el Gobierno como consejera independiente. Diferente fue su respuesta ante la destitución de Cruz. En un primer momento, cuando su cese era solo una insistente posibilidad, la ejecutiva insular del PSOE de Tenerife, por unanimidad, se manifestó en contra. Cuando ya fue un hecho, la dirección insular expresó su malestar por esta decisión.

Aunque las dos consejeras que han salido del Gobierno son de Tenerife -Cruz Oval mantiene su acta como diputada del Parlamento de Canarias-, no significa que sus sucesores también deban proceder de esta isla. En el Partido Socialista de Torres ya no rigen los contrapesos insulares. El jefe del Ejecutivo tiene las manos libres para elegir el nombre que considere más adecuados para liderar los departamentos de Sanidad y Educación porque «no puede equivocarse otra vez». Pero tampoco está el patio como para abrir frentes, así que su primera opción «será buscar en Tenerife».

El partido y el Gobierno, dice un miembro de la ejecutiva regional, «tendrán que acatar la decisión del presidente. A él le corresponde la responsabilidad de hacer los nombramientos». Apostilla este dirigente que no «será una tarea fácil, porque es preciso designar a personas que no solo sean capaces de gestionar áreas tan complicadas como Educación o Sanidad, sino que deben hacerlo en estos momentos de crisis sanitaria y con un panorama interno complicado». Añade que los plazos para elegir el relevo los mide el presidente y recuerda que «Torres no funciona por impulsos. Se toma su tiempo para tomar la mejor decisión de forma sosegada y pensada».

Ahora, los socialistas están «convencidos» de que es necesario buscar un «perfil más proactivo», con experiencia de gestión, conocimiento del área y «talante negociador» frente al rasgo marcadamente técnico de la consejera saliente. «No se dejó querer», dice graficamente un dirigente del PSOE grancanario, quien subraya que las circunstancias actuales «exigen tomar decisiones de manera ágil y capacidad de aunar esfuerzos».