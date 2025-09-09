De «timo» a oportunidad: la quita divide al Parlamento sin que el Gobierno se defina La consejera de Hacienda cree que se pone en riesgo la financiación canaria y el PSOE acusa a PP y CC de orquestar «patrañas» en torno a la condonación

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 18:19

Tal y como estaba previsto, la condonación de la deuda que propone el Gobierno de España, y cuyo anteproyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros hace una semana, elevó el tono de bronca en el Parlamento canario. La primera sesión tras las vacaciones se centró especialmente en la quita que condonará 83.252 millones de deuda a las comunidades autónomas. Para el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno canario, Manuel Domínguez, es «el timo de la estampita», por lo que se niega a aceptarla en la línea del Partido Popular en España. Para los socialistas, en cambio, es una oportunidad, pues convertiría a Canarias en la comunidad «más beneficiada». En medio, la indefinición. De momento, el Gobierno regional no ha dicho si la aceptará o no.

Quizás sí se puede tomar como pista la intervención del portavoz nacionalista, José Miguel Barragán. A su juicio, el PSOE «va a mejorar» la oferta, permitiendo finalmente que el superávit se destine a inversiones en servicios públicos esenciales como sanidad o educación.

El debate se inició con una pregunta de la diputada popular Luz Reverón, quien puso sobre la mesa el argumentario que después seguiría el vicepresidente del Gobierno canario en su réplica: la quita es una forma de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Para Domínguez, la condonación es el «timo de la estampita», porque parece que Canarias se va a librar de pagar 3.259 millones de deuda, pero esta pasa a «los españoles», así que se pagará igualmente.

Los nacionalistas, sin embargo, pusieron más énfasis en lo que consideran un ataque a la financiación singular de Canarias y al peligro que supone para el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas. No le gustó a Barragán que el Gobierno de España llame «financiación singular» al acuerdo alcanzado con Cataluña y lo compare con la «financiación singular» del archipiélago. Barragán recordó que Canarias lo ha «logrado» por su condición de región ultraperiférica y no por un «acuerdo bilateral» entre el Estado y la comunidad canaria.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, que compareció para responder a sendas preguntas sobre la quita, trató de poner orden en el debate con cifras. Asián reconoció que Canarias era de las regiones que menos aporta al Estado mientras es de las que más recibe. «Somos la mayor perceptora de renta, seguida de Extremadura», señaló. Y, a su juicio, «la idea de generalizar lo que se llama concierto, convenio foral o financiación singular significa un agravio comparativo para aquellas regiones que tenemos menos riqueza comparativa».

Es decir, Canarias es «la más perjudicada» si las comunidades, como Cataluña, logran una «financiación singular» porque entonces la «financiación singular» de Canarias ya no sería tan «singular».

Manuel Hernández, portavoz de Hacienda del PSOE en el Parlamento Canario, acusó a PP, CC y Vox de decir «patrañas» en contra de la quita y pidió no renunciar a 3.259 millones de condonación de la deuda canaria. Para los socialistas, sería un «castigo» a la ciudadanía de las islas. Además, pidió a los grupos que definan una línea de actuación ante un eventual cambio en la financiación de las comunidades. Y recordó que esta quita que propone el Gobierno de España surge de la necesidad de «reparar» las consecuencias de la crisis financiera «originada por el Partido Popular» por sus políticas «ultraliberales».

Desde el bloque canarista Nueva Canarias (NC) se negaron a entrar en este «circo» organizado en torno al enfrentamiento contra Cataluña y le recordaron a CC que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reivindicado recientemente que el dinero que se recaude en su isla se quede allí.