Teodoro Sosa se rompe al hablar de su familia: «De niño le decía a mi madre que no se podía morir»

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y consejero de Presidencia y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, no pudo contener las emociones en el programa 'Gente maravillosa' de Televisión Canaria.

El pasado lunes, Teodoro Sosa fue el invitado al plató en el espacio que presenta Eloísa González, donde habló de su lado más humano.

Teodoro Sosa durante la entrevista. Foto: Cober Vídeo: RTVC

De entrada, se emocionó al verse ante una pantalla gigante donde, para su sorpresa, lo saludaban familiares y amigos. Luego, ya en la entrevista, se le trabó la voz al hablar de la ausencia de su padre, fallecido cuando él tenía dos años, y del papel que ha jugado su madre en su vida.

«Me quedé huérfano muy pequeño, con dos años, y me marcó porque la ausencia de un padre es insustituible. De niño le decía a mi madre que me prometiera que no se iba a morir, y esto solo lo podrá entender la gente que es huerfana, porque yo le decía : «No te me puedes morir», porque me quedaba solo«, relató a la entrevistadora.

Teodoro Sosa destacó no solo el cariño de su madre sino su entrega a la familia y los valores que le ha transmitido.